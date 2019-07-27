В Україні закрили банк: хто втратить депозит

В Україні закрили банк "Гефест". Вкладники, які мали депозити на суму від 200 тис. грн, частину своїх депозитів втратили.

Про це заявили в прес-службі Фонду гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО). Ліквідація банку завершилася 26 липня. За інформацією ФГВФО, вимоги кредиторів до банку, які були незадоволені через недостатність його майна, вважаються погашеними. Таким чином, повноваження Фонду гарантування як ліквідатора ПАТ "Комерційний банк" Гефест "припинені.

національний банк України

Відповідно до частини сьомої статті 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", Фонд гарантування завершує виплату гарантованих сум відшкодування коштів за вкладами в день подачі документів для внесення до ЄДР запису про ліквідацію банку як юридичної особи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2020-м закриють як мінімум чотири банки. Процедуру ліквідації до квітня наступного року завершать щодо банків "Софійський", Укрбізнесбанк, "Петрокоммерц-Україна" і Укрінбанк.

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