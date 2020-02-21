З кінця грудня 2019 року, коли в Україні почалася боротьба з нелегальними заправками, було закрито 700 з 900 заправних комплексів, у роботі яких знайшли порушення.

Про це повідомив керівник Державної податкової служби Сергій Верланов в інтерв'ю РБК-Україна. "Обсяги продажів паливо-мастильних матеріалів через мережу АЗК виросли на 6-8%. Це забезпечить близько мільярда гривень додаткових надходжень до державного бюджету", – сказав Верланов.

Він повідомив, що також ДПС бореться з "тіньовим" ринком тютюну. "З нового року всі виробники тютюнових виробів обслуговуються в Офісі великих платників податків. Про необхідність цього рішення говорилося попередні чотири роки, і тільки наша команда змогла зробити цей крок, адже ця проблема була предметом обговорення на міжнародному рівні. По-друге, ми бачимо вирівнювання платежів з боку всіх учасників ринку і поліпшення фіскальних результатів від адміністрування цієї галузі", – сказав Верланов.

Він додав, що нещодавно на сайті податкової запущено електронний сервіс "Пошук акцизної марки". За кілька тижнів сервісом скористалися понад 10 тисяч громадян.

"Крім того, минулого тижня Кабмін затвердив систему електронної акцизної марки для алкогольних виробів. Це – перший великий крок у напрямку повністю електронної марки, до введення якої ми рухаємося крок за кроком. Вона буде з QR-кодом, тому автоматично погашатися в момент продажу під час сканування на касі. Таким чином, ми будемо бачити баланс реалізованої і нереалізованої продукції в місцях продажів", – пояснив керівник податкової.

Бензин в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з'явився новий механізм для боротьби з мінімізаційні схемами при сплаті податку на додану вартість, а саме постанова №1165.

Раніше Верланов повідомив про результати відшкодування ПДВ в 2019 році. Платникам податків відшкодували 151,9 грн ПДВ.

Керівник ДПС Сергій Верланов повідомив, що для того, щоб зробити роботу спиртової галузі України прозорою, Державної податкової службі довелося повністю замінити своїх представників на акцизних постах, ввести їх ротацію і встановити камери.

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