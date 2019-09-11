В Україні заборонять назви "шампанське" і "коньяк": чого чекати і кому це може нашкодити

В Україні заборонять використовувати назви продуктів із географічними назвами на кшталт "шампанське" або "коньяк".

Законопроєкт №1065 із такою пропозицією Верховна Рада в середу, 11 вересня, ухвалила в першому читанні і за основу. Його підтримали 310 народних депутатів (щоб побачити результати голосування, доскрольте до кінця сторінки).

Як пояснив перед голосуванням нардеп Сергій Бабак, ухвалити цей закон Україну зобов'язує угода про асоціацію з ЄС і міжнародне законодавство про захист інтелектуальної власності.

Після ухвалення цього законопроєкту українським виробникам буде заборонено використовувати назви на кшталт "українські шампанське" або "коньяк". На етикетках можна буде писати "шампанське", тільки якщо виноград виростили в Шампані (виноробний регіон у Франції). Це ж стосується й інших продуктів і напоїв, назви яких походять від назв географічних пунктів.

За словами однієї з авторів законопроєкту Роксолани Подласової, у випадку із шампанським українські виробники будуть називати свої вина ігристими.

Зі свого боку українські назви-бренди отримають правовий захист у Європейському Союзі. Їхній перелік зараз формується. До нього збираються внести гуцульську овечу бринзу, мелітопольську черешню, закарпатське вино, карпатський мед.

Втім, деякі депутати вважають, що якщо ухвалити закон без "противаг", він може нашкодити українським виробникам.

"Вінницьке сало масово не продається в Шампані і не сильно постраждає від цього законопроєкту. А ось наші виробники шампанського і коньяку постраждають. Тому я прошу уряд звернути увагу на підтримку вітчизняної харчової та спиртової промисловості, які насправді будуть нести збитки. Ці збитки будуть неминучі. Тому потрібна програма спеціальної підтримки", – сказав у Раді нардеп Микола Княжицький.

Голосування за "шампанський" закон

Також депутати проголосували за те, щоб далі законопроєкт готували за скороченим терміном.

Шампанське і коньяк – Рада ухвалила закон

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №1047, який передбачає збільшення штрафів для перевантажених фур, які в такий спосіб пошкоджують українські дороги.

Верховна Рада України в середу, 11 вересня, затвердила поправки до закону про приватизацію і ліквідувала Спецкомісію з питань приватизації. Її існування у ВР суперечило Конституції.

А 10 вересня Верховна Рада проголосувала за законопроєкти №1073 і №1053. Їх увалили в першому читанні і за основу. Згідно з документами, покупці, які помітять у товарному чеку неправильно зазначену суму, або якщо його зовсім не дадуть, зможуть отримати винагороду. А у продавців з'явиться можливість під час реєстрації оплати використовувати смартфони.

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