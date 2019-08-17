В Україні встановлять новий курс долара: прогноз аналітика

В Україні курс долара з 19 серпня почне планомірне зниження з 25,3 до 25,1 грн/$. Цю позначку валюта зможе досягти до 26 серпня.

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив аналітик Володимир Мазуренко. "Гривня буде ревальвувати найближчий тиждень як мінімум. Зараз є точка рівноваги і це близько 25 грн за долар. Те, що зараз валюта продається дорожче, тимчасовий фактор. Варто очікувати ревальвації", – відзначає експерт.

Відзначимо, в НБУ заявили, що не планують зупиняти зміцнення національної валюти. Відповідно до заяв заступника директора департаменту монетарної політики і економічного аналізу НБУ Володимира Лепушінского, такі дії суперечили б на меті домогтися зниження інфляції до 5%, а також несли б інші загрози для економіки країни, повідомили в прес-службі Нацбанку.

На що впливає курс долара:

на ціни на бензин – більшу частину світлих нафтопродуктів Україна імпортує (купує за валюту);

на нерухомість – на вторинному ринку ціни зафіксовані у валюті;

на вартість автомобілів – машини також купують за кордоном, тому й ціна зафіксовані в доларах;

п'ята частина споживчого кошика – імпорт. Чим дешевше валюта, тим менше інфляція.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку й торгівлі консенсус-прогнозі.

Водночас у грудні американська валюта продаватиметься вже по 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс буде 30,9 грн/$ (у грудні – 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал