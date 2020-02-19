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19 лютого • оновлено в 17:02
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В Україні упав важливий показник економіки: економіст пояснив наслідки

2.2т
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У січні 2020 року індекс сільськогосподарської продукції в порівнянні з січнем 2019 року у фізичних обсягах упав на 0,7%.

Про це повідомив в Facebook економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць. "Сільське господарство разом з лісовим та рибним в І кварталі 2019 року забезпечило 3% ВВП України, тому таке зниження не суттєво вплине на ВВП", – уточнив експерт.

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Аграрії

Аграрії

У яких областях найбільше зріс індекс сільськогосподарської продукції:

  1. Вінницька 14.5%

  2. Донецька 7.9%

  3. Кіровоградська 5.8%

  4. Херсонська 3.1%

  5. Харківська 2.8%

У яких областях індекс впав найбільше:

  1. Черкаська -11.8%

  2. Дніпропетровська -11.4%

  3. Луганська -8.1%

  4. Запорізька -7%

  5. Львівська -6.7%

В Україні упав важливий показник економіки

Володимир Компанієць

Компанієць зазначив, що дуже низька вологість грунту (через малосніжну зиму) може створити значні проблеми для озимих.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Bloomberg попередив про загрозу для економіки України. У статті йдеться про реструктуризацію, яка була проведена в 2015 році і може зробити "істотну дірку в фінансах" країни.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Економіка України: прогнози
Особа
Володимир Компанієць
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
вам хозяин сказал, что будете сельскохозяйственной державой, значит будете...
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