В Україні упав важливий показник економіки: економіст пояснив наслідки

У січні 2020 року індекс сільськогосподарської продукції в порівнянні з січнем 2019 року у фізичних обсягах упав на 0,7%.

Про це повідомив в Facebook економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць. "Сільське господарство разом з лісовим та рибним в І кварталі 2019 року забезпечило 3% ВВП України, тому таке зниження не суттєво вплине на ВВП", – уточнив експерт.

Аграрії

У яких областях найбільше зріс індекс сільськогосподарської продукції:

Вінницька 14.5% Донецька 7.9% Кіровоградська 5.8% Херсонська 3.1% Харківська 2.8%

У яких областях індекс впав найбільше:

Черкаська -11.8% Дніпропетровська -11.4% Луганська -8.1% Запорізька -7% Львівська -6.7%

Володимир Компанієць

Компанієць зазначив, що дуже низька вологість грунту (через малосніжну зиму) може створити значні проблеми для озимих.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Bloomberg попередив про загрозу для економіки України. У статті йдеться про реструктуризацію, яка була проведена в 2015 році і може зробити "істотну дірку в фінансах" країни.

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