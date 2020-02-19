В Україні упав важливий показник економіки: економіст пояснив наслідки

У січні 2020 року індекс сільськогосподарської продукції в порівнянні з січнем 2019 року у фізичних обсягах упав на 0,7%.
Про це повідомив в Facebook економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць. "Сільське господарство разом з лісовим та рибним в І кварталі 2019 року забезпечило 3% ВВП України, тому таке зниження не суттєво вплине на ВВП", – уточнив експерт.
Аграрії
У яких областях найбільше зріс індекс сільськогосподарської продукції:
Вінницька 14.5%
Донецька 7.9%
Кіровоградська 5.8%
Херсонська 3.1%
Харківська 2.8%
У яких областях індекс впав найбільше:
Черкаська -11.8%
Дніпропетровська -11.4%
Луганська -8.1%
Запорізька -7%
Львівська -6.7%
Володимир Компанієць
Компанієць зазначив, що дуже низька вологість грунту (через малосніжну зиму) може створити значні проблеми для озимих.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Bloomberg попередив про загрозу для економіки України. У статті йдеться про реструктуризацію, яка була проведена в 2015 році і може зробити "істотну дірку в фінансах" країни.
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