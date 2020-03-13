В Україні в розпал коронавірусу вивезли тонни масок: Гончарук двічі проігнорував листи з РНБО

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов двічі звертався з проханням тимчасово заборонити експорт масок і засобів захисту, щоб не допустити поширення коронавірусу в Україні. При цьому на той момент прем'єр Олексій Гончарук рекомендації РНБО зігнорував.

У розпорядження OBOZREVATEL потрапили обидва листи Данілова. В результаті тільки в лютому з країни вивезли 118 тонн масок з фільтрами і 408 тонн без фільтра. Заборонив експорт вже новий прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Однак таке рішення було прийнято запізно – в левової частки аптек масок немає взагалі, а там, де вони є, ціни злетіли в сотні разів. У деяких аптеках їх продають по 800 грн за 100 штук, при собівартості всієї упаковки в 20 грн.

Багато країн вже давно заборонили експортувати товари, які можуть зберегти здоров'я за умов поширення вірусу. При цьому в Україні, де також спостерігається дефіцит масок, їх в цей момент почали активно експортувати.

Зазначимо, Кабінет міністрів лише 11 березня вирішив заборонити експорт продукції, яка може зупинити поширення епідемії (в тому числі масок).

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, коронавірус не повинен стати причиною масової паніки, оскільки, як і більшість хвороб, піддається лікуванню і вже мало вивчений.

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