В Україні подорожчають послуги пошти: коли і наскільки

В Україні з 1 січня 2020 року піднімуться тарифи на відправку листів, бандеролей та посилок.

Рішення про це сьогодні, 3 вересня, прийнято на засіданні Національної комісії з питань регулювання зв'язку та інформатизації. Там затвердили граничні розміри можливого подорожчання, передає LIGA.Tech.

З 2020 року граничні тарифи на універсальні послуги поштового зв'язку будуть підвищені наступним чином:

1. пересилання письмової кореспонденції:

непріоритетний простий лист, поштова картка масою до 50 г – на 1,00 грн (12,5%);

пріоритетний простий лист, поштова картка масою до 50 г – на 1,00 грн (10,0%);

бандероль проста непріоритетна масою до 250 г – на 1,50 грн (12,5%);

бандероль проста пріоритетна масою до 250 г – на 1,50 грн (10,0%);

бандероль проста непріоритетна масою до 1000 г (пересилання вітчизняної продукції книговидавництва) – на 2,70 грн (12,5%);

за кожне рекомендоване відправлення (картка, лист, бандероль) понад плату за масу – на 1,00 грн (12,5%);

2. пересилання посилок без оголошеної цінності:

посилка в межах України – на 4,00 грн (22,7%);

посилка в межах області – на 3,00 грн (29,4%).

Повідомляється, що про підвищення тарифів попросила Укрпошта.

ТСН

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці повинні щомісяця вносити абонплату за воду (гарячу і холодну окремо), опалення і вивезення сміття. Ці гроші, відповідно до закону, повинні забезпечувати обслуговування мережі, компенсувати установку лічильників і т.д. Щомісяця загальний розмір внесків може скласти 100 грн.

В Україні після перевірки всіх, хто незаконно отримував субсидію, зобов'яжуть повернути її в державний бюджет.

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