Новини Реклама
3 вересня • оновлено в 17:51
Кожен знайде своє!
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

В Україні подорожчають послуги пошти: коли і наскільки

637 Читати матеріал російською

В Україні з 1 січня 2020 року піднімуться тарифи на відправку листів, бандеролей та посилок.

Рішення про це сьогодні, 3 вересня, прийнято на засіданні Національної комісії з питань регулювання зв'язку та інформатизації. Там затвердили граничні розміри можливого подорожчання, передає LIGA.Tech.

З 2020 року граничні тарифи на універсальні послуги поштового зв'язку будуть підвищені наступним чином:

1. пересилання письмової кореспонденції:

  • непріоритетний простий лист, поштова картка масою до 50 г – на 1,00 грн (12,5%);

  • пріоритетний простий лист, поштова картка масою до 50 г – на 1,00 грн (10,0%);

  • бандероль проста непріоритетна масою до 250 г – на 1,50 грн (12,5%);

  • бандероль проста пріоритетна масою до 250 г – на 1,50 грн (10,0%);

  • бандероль проста непріоритетна масою до 1000 г (пересилання вітчизняної продукції книговидавництва) – на 2,70 грн (12,5%);

  • за кожне рекомендоване відправлення (картка, лист, бандероль) понад плату за масу – на 1,00 грн (12,5%);

Новини
"Може поталанити!" Новий міністр економіки знайшов лазівку для зниження комунальних тарифів

2. пересилання посилок без оголошеної цінності:

  • посилка в межах України – на 4,00 грн (22,7%);

  • посилка в межах області – на 3,00 грн (29,4%).

Повідомляється, що про підвищення тарифів попросила Укрпошта.

В Україні подорожчають послуги пошти: коли і наскільки

ТСН

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці повинні щомісяця вносити абонплату за воду (гарячу і холодну окремо), опалення і вивезення сміття. Ці гроші, відповідно до закону, повинні забезпечувати обслуговування мережі, компенсувати установку лічильників і т.д. Щомісяця загальний розмір внесків може скласти 100 грн.

В Україні після перевірки всіх, хто незаконно отримував субсидію, зобов'яжуть повернути її в державний бюджет.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Зростання цін в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Зростання цін в Україні
Місце
Україна
Теги
Укрпошта тарифи
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...