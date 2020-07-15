В Україні стартували торги щодо готелю 'Дніпро': ціна підскочила у 9 разів

У Фонді держмайна почався аукціон з приватизації готелю "Дніпро" в Києві. Лідируюча ставка перевищила стартову ціну в 9 разів – до 711 млн гривень.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду в середу, 15 липня.

"Станом на 12 годину на аукціоні зареєстровано 29 учасників. Початкова ставка – 81 млн гривень. Фонд держмайна розраховував на збільшення ставки в 5-9 разів. Наразі (станом на 13.45, – ред.) вона доросла до більш ніж 700 млн гривень, тобто, більше, ніж у 9 разів. І це тільки початок", – сказав прем'єр.

Він додав, що сьогоднішній аукціон – це "хороший знак для інвесторів, що приватизація в Україні відбувається прозоро, чесно і на відкритих торгах".

Вже у першому раунді ставка зросла до 711 млн гривень. Попереду ще другий і третій раунди, упродовж яких найбільша пропозиція може зрости.

Пропозиції учасників торгів Facebook Володимира Бойка

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський наприкінці травня 2020 року сказав, що законопроєкт щодо "інвестиційних нянь" в Раді зареєструють найближчим часом. Також восени буде відкрито Інвестиційний офіс, який замінить всі держпідприємства в цьому напрямку при органах влади.

"Укрпошта" планує продати приміщення головного офісу у Києві на Хрещатику. Його оцінили у 1 млрд гривень.