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21 лютого • оновлено в 17:53
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/ Ринки та компанії

В Україні сильно подешевшає газ: кого торкнеться

2.5т
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Ціни на газ в березні 2020 року для промислових споживачів у порівнянні з лютим знизяться на на 12-15%.

Про це йдеться в повідомленні на сайті "Нафтогазу" в п'ятницю, 21 лютого. Вартість відрізнятиметься залежно від обсягів закупівлі та способу оплати.

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"Залежно від цих показників, "Нафтогаз" пропонує газ за ціною 3 981,00-4 606,00 грн/тис. куб. м (без ПДВ і витрат на транспортування). У порівнянні з цінами на лютий 2020 року, в березні ціни знизяться на 12%-15% в залежності від умов поставки", – сказано в повідомленні.

Ціна на газ

Ціна на газ

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель заявив, що в цьому кварталі в платіжках на опалення суми будуть менше – ціна на газ додатково знизиться в лютому.

Ціни на природний газ в Європі і Україні влітку-2020 можуть впасти в півтора рази – до $100/тис. куб. м. з нинішніх $150.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Ціна на газ
Місце
Україна
Теги
НАК "Нафтогаз" газ
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Пiсирот Стiпан
Пiсирот Стiпан
значит опять xaxлей разведут и цены поднимут :))))))))
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