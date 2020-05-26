Головна Новини
26 травня • оновлено в 17:23
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

В Україні подешевшає долар: аналітик спрогнозував розворот курсу

Читати матеріал російською

Курс долара в Україні в перший тиждень червня може знизитися на 20 копійок і досягти позначки в 26,5 грн/$.

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив фінансовий аналітик Єгор Комов. "Зниження імпортних витрат на тлі відносно стабільного експорту та можливе підписання меморандуму з МВФ після його затвердження Радою директорів фонду вже в перші дні червня можуть привести до зниження курсу долара до позначки в 26,5 грн/$", – прогнозує аналітик.

В Україні подешевшає долар: аналітик спрогнозував розворот курсу

Ситуація на валютному ринку може дещо погіршитися після повноцінного зняття карантину, бо разом із ростом ділової активності збільшиться потреба у валюті на ринку, можуть з'явиться нові покупці.

Водночас Комов упевнений: у найближчий місяць долар, ймовірно, не подолає позначку в 27 грн/$ і буде коливатися від 26,4 до 27 грн/$. До речі, офіційний курс долара 26 травня зріс із 26,75 до 26,87 грн/$. Також валюта подорожчала в банках і обмінниках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 березня Кабінет міністрів поновив макроекономічний прогноз для України, розробляючи зміни до держбюджету через коронавірусну хворобу COVID-19. У ньому зазначено курс гривні щодо долара в середньому за рік – 29,5 грн.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Курс валют" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
гривня долар курс валют
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Економіка Ринки та компанії

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 21 584.

    Вилікувалися: 7575. Померли: 644.

  • У світі захворіли понад 5,5 млн осіб, загинули – більше 347 тисяч.

  • Ляшко назвав дві умови, за яких Україна уникне другої хвилі COVID-19.

  • Названа хвороба, яка підвищує ризик смерті від коронавірусу.

  • Вчені з'ясували, наскільки небезпечні мутації коронавірусу.

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги