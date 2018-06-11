В Україні почалася велика приватизація

Фонд державного майна України видав 22 накази стосовно прийняття рішень про приватизацію щодо об'єктів з переліку великої приватизації.

Про це повідомив в Facebook керівник ФДМУ Віталій Трубаров.

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"Фонд підписав 22 накази про приватизацію об'єктів великої приватизації. Це перший великий перелік підприємств для продажу за останні, як мінімум, 10 років. Найближчим часом починаємо оголошення конкурсу на відбір радників, щоб вже восени вийти на фінішну пряму", - написав Трубаров.

Зазначимо, що прийняття рішень про приватизацію по кожному об'єкту з переліку - наступний крок після затвердження переліку об'єктів великої приватизації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ще в липні 2017 року МЕРТ оприлюднила список українських держпідприємств, які мають приватизувати до 2020 року. Туди потрапили 893 компанії, в числі яких "ПриватБанк", "Ощадбанк", "Укргазбанк" і "Центренерго".

18 січня 2018 року Фонд державного майна почав підготовку до проведення конкурсів з продажу Одеського припортового заводу, Сумихімпрому, Оснащення, п'яти обленерго і ряду інших великих підприємств.

3 травня урядовий комітет з економічної політики затвердив перелік підприємств великої приватизації.

Незабаром Кабінет міністрів України затвердив перелік об'єктів великої приватизації державної власності, що підлягають приватизації у 2018 році.

До списку великої приватизації увійшли: ВАТ "Тернопільобленерго", ВАТ "Запоріжжяобленерго", АК "Харківобленерго", ВАТ "Миколаївобленерго", ПАТ "Хмельницькобленерго", ПрАТ "Херсонська ТЕЦ", ЗАТ "Дніпровська ТЕЦ", ПАТ "Криворізька теплоцентраль", ДП "Сєвєродонецька теплоелектроцентраль", ВАТ "Азовмаш", ВАТ "Турбоатом", ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат", ВАТ "Оріана", ДП "Завод алюмінієвої фольги", ПрАТ "Президент-готель".