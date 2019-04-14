В Україні ослабне долар: що буде з гривнею

Українська гривня, незважаючи на розпал президентської кампанії, стабільно плаває у вузькому діапазоні, а останні кілька тижнів – зміцнюється. Курс протестував позначку в 27 грн/$, а після повернувся до позначки в 26,8 грн/$.

OBOZREVATEL з'ясував, як і чому може змінитися курс долара в Україні в найближчий тиждень.

Головне:

курс гривні знаходиться в стабільному діапазоні і найближчі сім днів буде зміцнюватися;

вартість валюти залежить від балансу попиту і пропозиції, при цьому останнім часом учасники ринку більше продають, ніж купують;

від курсу гривні в Україні залежать ціни на нерухомість, імпорт і авто.

Що буде з курсом долара в Україні

Всього за тиждень курс долара зміцнився з 27,08 до 26,77 грн/$. Правда, темпи зростання гривні сповільнилися. Долар на міжбанку знизився, а на готівковому ринку незначно виріс. Це, впевнений старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб, свідчить про стабілізацію курсу поблизу поточних рівнів.

Більш того, на думку аналітика, така ситуація триватиме як мінімум тиждень, до 19 квітня. "На найближчий тиждень ми очікуємо незначного зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,8 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,7/26,9 грн", – прогнозує експерт.

Водчас фінансовий аналітик Володимир Мазуренко очікує більш істотного зміцнення. Попит на долари не виріс, а пропозиція періодично перевищує попит.

"У короткостроковій перспективі ми бачимо дві основні тенденції. Перша – ситуація на валютному ринку стабільна, ніяких девальваційних факторів, які могли б змінити ситуацію, немає. Друге – з великою ймовірністю будемо бачити зміцнення в межах вже протестованого коридору. Думаю, що ймовірний курс – 26,6-27 грн/$. Більш вірогідною є мінімальна позначка", – прогнозує Мазуренко.

Аналітик Єгор Комов впевнений, що значних змін на найближчий тиждень не варто очікувати, однак в цілому найближчі кілька місяців – вдале для гривні час. Курс національної валюти, найімовірніше, буде зміцнюватися. Єдина загроза – новини від МВФ.

"Поки розуміємо, що не всі рекомендації виконані. Якщо в травні отримаємо негативні сигнали, так, це призведе до того, що учасники ринку можуть збільшити попит. Але поки це чисто гіпотетична загроза", – розповідає Комов.

Фінансовий експерт Віталій Шапран пояснює: ситуація на зовнішніх ринках дуже приваблива для України, тому спостерігається зміцнення. Так, зростають ціни на аграрні культури, які є основою українського експорту. Крім того, ціна на залізну руду підвищилася з 83 до 93 доларів за тонну, що також вигідно для України.

"У нас діє плаваючий курс, і якщо ситуація на ринках буде змінюватися, то гривня буде знижуватися. Якщо ситуація буде сприятливою як зараз, ми будемо бачити приблизно такий же рух курсу, яке ми спостерігаємо останні 3-4 дня", – спрогнозував він.

За словами експерта, результат першого туру показав, що ринок завчасно готується, щоб не допустити значних коливань. У період другого туру на курс гривні до долара "будуть на 90% діяти економічні чинники", впевнений Шапран.

Майбутнє гривні: чого чекати від курсу долара

Згідно з прогнозом МВФ, девальвація гривні в найближчі роки буде відбуватися плавно. У 2019-му курс складе 28,7 грн/$, в 2020-м – 30 грн/$. А через п'ять років американська валюта буде продаватися за 31,94 грн/$. Плавне зниження в рамках загальної інфляції компенсується зростанням доходів українців.

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Водночас міжнародне рейтингове агентство Fitch прогнозує, що курс гривні до долара в 2019 році становитиме 28,86 грн/$. При цьому вже в 2020 році, за прогнозами аналітиків, американська валюта подорожчає до 30,6 грн/$, йдеться в звіті Fitch.

Великий американський інвестиційний банк Morgan Stanley спрогнозував, що в 2019 році курс національної валюти України знизиться по відношенню до долара на 4 гривні. До кінця поточного року курс просяде до 31 грн/$. За прогнозами аналітиків, до кінця 2020 року українська валюта опуститься вже до 32,5 грн/$.

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