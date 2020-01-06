В Україні обвалився курс долара після Нового року: скільки тепер коштує валюта

В Україні курс долара за перший тиждень січня знизився на готівковому ринку на 70 коп./$.

Як ідеться в даних банківських установ, ще 2 січня один долар продавався за 24,69 грн, а 6 січня вже по 23,99 грн. До речі, офіційний курс Національного банку склав 23,67 грн/$.

Причини:

програма з МВФ;

транзит газу + виплата 2,9 млрд доларів, виграних у РФ;

при посиленні темпів реформ можна сміливо очікувати зростання попиту на українські боргові папери.

В Україні курс долара в неділю, 29 грудня, виріс на 61 копійку

Відзначимо, думки про те, що буде з курсом долара в 2020-му, можна умовно розділити на три групи. Перша – оптимісти. До них відноситься й аналітик Максим Пархоменко. Він вважає, що вартість долара зовсім може впасти до 22 грн/$. Це б знову призвело до зриву планів щодо надходжень до бюджету.

"У 2020 році велика частина податків залишатиметься в Україні, а висновок прибутку в офшори буде дуже утруднений. І навіть якщо їх можна буде вивести з України, то перевести вже в іншу юрисдикцію з офшорів буде вкрай складно. Так, ми можемо сміливо очікувати зниження виведення коштів за кордон", – відзначає аналітик.

Другий прогноз можна віднести до більш стриманого. У прогнозі на наступний рік закладено курс 27 грн/$. Такий розрахунок справило Міністерство економрозвитку, торгівлі та сільського господарства. Правда, такі оцінки відомство робить щорічно і практично завжди помиляється. 27 грн/$ вони очікували і в 2019 році, більше того, були впевнені, що до кінця року валюта буде продаватися за 29 грн/$.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а в 2021 році гривня буде коштувати 28,7 грн/$.

Гривня стала світовим рекордсменом, зміцнившись за 2019 рік відносно до долара на 16,5%. Це знизило інфляцію, але сильно вдарило по бюджету – через те, що впали доходи від експорту.

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