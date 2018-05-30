В Україні можуть заборонити авто на єврономерах: знайшли спосіб

Найближчим часом в Україні ситуація з реєстрацією автомобілів на литовських номерах не зміниться, незважаючи на те, що в парламенті зареєстровані десятки законопроектів з цього питання. Проте можна зробити так, щоб автомобілі на литовських номерах перестали цікавити українців.

Таку думку в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL висловив народний депутат України, член депутатської фракції "Блок Петра Порошенко" у Верховній Раді України VIII скликання, член Комітету з питань медичної податкової та митної політики Віталій Гудзенко.

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Авто на єврономерах: в Україні назвали терміни вирішення проблеми

Гудзенко зазначив, що законопроект про лібералізацію умов ввезення іноземних старих автомобілів жодним чином не вирішує проблему вже ввезених на територію України авто.

"Ми цим законопроектом не вирішуємо проблему вже ввезених автомобілів. Адже проблема саме в тих іномарках, які вже на території України", - зазначив Гудзенко, наголосивши при цьому, що ситуація вже давно вийшла з-під контролю.

"Якщо говорити про те, як в принципі можна вирішити проблему так званих авто на єврономерах, то в першу чергу не потрібно було взагалі допускати цієї ситуації. Те, що сталося і зараз відбувається - це незаконно. Я - противник усього цього хаосу. Я розумію, що вони неправі, але наразі немає іншого виходу, окрім як дати власникам авто на єврономерах можливість зареєструвати свої автомобілі і надалі заборонити щось подібне в принципі", - заявив Гудзенко, наголосивши при цьому, що зараз ця реєстрація необхідна для безпеки наших водіїв і пішоходів. "Чим швидше ми вирішимо цю проблему - тим краще", - заявив депутат.

"Якщо знизити акциз - автомобіль подешевшає автоматично рівно на суму цього акцизу і вже нікому не будуть потрібні ці нещасні авто на єврономерах, яким вже по сто років", - заявив Гудзенко. У той же час, депутат висловив думку, що найближчим часом проблема авто на єврономерах в Україні не буде вирішена.

"На жаль, до президентських виборів ніхто не робитиме жодних серйозних заяв. Треба розуміти, що так чи інакше захищаючи інтереси авто на єврономерах, ми обмежуємо права тих людей, які заплатили чесном. Тому, як не крути, але до виборів ми не побачимо нічого істотного", - заявив депутат, зазначивши при цьому, що зниження акцизу мало б позитивний ефект напередодні виборів. "Якщо для всієї країни буде істотно знижений акциз, то це буде серйозним плюсом до президентських виборів. Це буде величезний плюс для всієї країни. Саме тоді проблема з авто на єврономерах і буде вирішена. Все просто: знижуємо акциз і отримуємо найоптимальніший вихід із ситуації", - зазначив Гудзенко.

"Якщо говорити про вартість і те, як саме на ціні авто позначиться зниження акцизу, то якщо наприклад уживане авто сьогодні коштує 8 тисяч доларів, то відніміть звідси 20% ПДВ, це вже 1600 доларів, відніміть ще тисячу доларів. Тобто грубо кажучи до 40% вартості. Ми не можемо прибрати ПДВ, але ми ж можемо залишити мито на рівні 5%", - зазначив Гудзенко, наголосивши при цьому, що в такому випадку реєстрація автомобіля буде не такою болючою для водіїв, як зараз.

"Ось і отримуємо, що можна заплатити нещасні 1,5 тисячі доларів, зареєструвати авто і не мати ніякого головного болю", - заявив депутат.

"Можна, звісно, прибрати мито, але при цьому залишити акциз, причому саме для того, щоб контролювати обсяг. Знову ж таки не забувайте, що ми завозимо не просто сміття, ми завозимо великооб'ємні дизельні авто. Це сміття, яке ми називаємо Евро4, Евро5 і потім наші діти будуть дихати цим повітрям. Чому у нас на ринку зараз так багато "Фольксвагенів"? Та тому, що вони не пройшли тест за викидами в атмосферу і в підсумку зараз всі ці автомобілі у нас в країні", - заявив депутат.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що власники автомобілів з іноземною реєстрацією готові до офіційного розмитнення, якщо Верховна Рада внесе зміни до закону.

29 травня у Верховній Раді України зареєстрований проект закону щодо лібералізації умов ввезення на територію України старих автомобілів. Зазначеними змінами ставки акцизного податку встановлюються залежно від робочого об'єму циліндрів двигуна незалежно від року випуску транспортного засобу.