В Україні можуть кардинально змінити розмитнення "євроблях": що тепер буде

В уряді збираються спростити порядок розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації. Законопроєкт підготують до кінця 2019 року.

Про це заявили в Міністерстві інфраструктури і Державній митній службі. Там кажуть, що ознайомилися з пропозиціями "євробляхерів" і підтримують максимальне спрощення всіх процесів.

"Необхідно розробити простий і зрозумілий механізм, де б не було потреби іти за оцінюваннями або доказовою базою. Ми за те, щоб було менше маніпуляцій і все базувалося на прозорих принципах", – сказав міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За словами його заступника Юрія Лавренюка, новий законопроєкт про розмитнення необхідно внести в Раду до кінця 2019 року. Він має вирішити такі проблеми: проблему авто, які вже ввезені на територію України, й питання розмитнення спецавтомобілів.

Також у Мінінфраструктури пропонують розділити всі авто з іноземною реєстрацією на дві категорії, до яких застосовуватимуться різні ставки розмитнення.

"Перша категорія – це старіші автомобілі, які вже перебувають на території України, до певних об’єму і віку. До такої категорії ми пропонуємо встановити єдину ставку розмитнення, єдиний платіж. Таким підходом ми знімемо 80% проблеми. Друга категорія – новіші автомобілі, які розмитнюватимуться за спеціальною формулою", – сказав Лавренюк.

Керівник митної служби Максим Нефьодов додав, що його відомство вже працює над тим, щоб до кінця року запустити калькулятор розрахунку платежів.

"Ми хочемо вийти на зрозумілу методику, яка буде прозора для всіх. Окремо ми також проводимо переговори із сервісними центрами МВС стосовно організації в кожній області спільного центру, де все одночасно розміщуватиметься", – сказав Нефедов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова Верховної Ради Дмитро Разумков у четвер, 19 вересня, підписав законопроєкт президента Володимира Зеленського про відтермінування введення штрафів для водіїв авто на єврономерах.

В Україні з початку дії штрафів для автомобілів на європейській реєстрації ("євробляхерів") складено більше 200 протоколів.

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