В Україні кардинально змінять видачу водійських прав: всі подробиці нововведення

В Україні введуть електронні водійські права і студентські квитки.

Про це сказав віце-перм'єр-міністр цифровий трансформації Михайло Федоров, передає "Українська правда". (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За його словами, цифрові посвідчення особи будуть зберігатися в спеціальних додатках для смартфона.

"Ми зараз працюємо над цифровими правами і цифровими студентськими. Вони будуть зберігатися в "Кабінеті громадянина", який ми скоро презентуємо. Скоро запустимо експеримент, де можна буде людям возити з собою цифрові права і ніхто не буде за це штрафувати. Адже у 30% поліцейських є планшети. Вони можуть відсканувати людини через QR-код і подивитися його в базі. У селах, де немає планшетів, поліцейські все одно зможуть зателефонувати на базу і передати дані з електронних документів", – сказав Федоров.

Це може бути корисно для водіїв, які, вирушаючи в дорогу, забувають взяти звичайне посвідчення.

Що стосується студентських, то переведення їх у цифровий вигляд, за словами Федорова, дозволить студентам більше користуватися спеціальними знижками, наприклад, в кінотеатрах або при оформленні передплати на електронні додатки для смартфонів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці зобов'язані підписати з мобільними операторами письмові договори або ж передати їм свої паспортні дані. А телефони, які завезли в країну контрабандою, можуть зовсім відключити. Ці нововведення передбачені законопроектом №1083. Його разом з колегами з "Слуги народу" розробив наймолодший віце-прем'єр в історії України 28-річний Михайло Федоров.

Після відкриття ринку землі в Україні, щоб не допустити зловживань, держоргани перевірятимуть громадян і компанії, які захочуть придбати ділянки.

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