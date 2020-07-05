В Україні готують проєкт із закриття шахт

Уряд України готує пілотний проєкт закриття шахт в одному з міст, використовуючи німецький досвід.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявила тимчасова виконувачка обов'язків міністра енергетики Ольга Буславець. Конкретний населений пункт ще не вибрано.

У країні, як розповіла чиновниця, існує близько 65 мономіст, у яких шахта є єдиним підприємством, на якому можуть працювати люди.

"Як правило, це одна працююча особа, що годує всю сім'ю. І ми повинні розуміти, яким чином нам необхідно цих людей захистити, дати можливість трансформуватися цим регіонам, щоб там була робота", – сказала Буславець.

"Є домовленості з німецькою стороною. Був і дзвінок прем'єр-міністра канцлерці Німеччини Ангелі Меркель. Вони обговорювали це питання. І у мене були переговори з послом Німеччини в Україні щодо допомоги з проведення комплексної роботи в рамках пілотного проєкту", – додала вона.

Для визначення міста, в якому буде реалізований проєкт, напрацьовані критерії, питання буде обговорюватися робочою групою, зазначила Буславець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України планує шукати інвесторів для того, щоб приватизувати "Центренерго" разом із державними шахтами.