В Україні готелі будуватимуть по-новому: що змінилося

З 1 жовтня в Україні набули чинності нові правила будівництва й реконструкції готелів. Тепер власники зобов'язані робити номери захищенішими від злодіїв і безпечнішими в разі пожеж.

Про це повідомив замміністра розвитку громад і територій Лев Парцхаладзе. "У нових будівельних нормах введені сучасні рішення і технології, щоб українські готелі проектувалися безпечними та комфортними для людей. У них прописано все – від необхідних вимог до пожежної безпеки й захисту від злому до обов’язкового сортування сміття", – сказав Парцхаладзе.

Що зміниться для готелів:

Посилена обов’язкова пожежна безпека готелів – введено можливість використання ефективних систем пожежогасіння тонкорозпиленою водою та сучасних систем раннього виявлення загроз і надзвичайних ситуацій.

Прописані обов'язкові вимоги щодо облаштування сучасних систем роздільного сортування сміття.

Викреслені застарілі норми, які передбачали обов'язкове обладнання телефонів-автоматів, абонентських скриньок, театральних і залізничних кас, перукарень, торговельних кіосків, медпунктів і т. п. в будівлях готелів.

Прописана рекомендація влаштовувати вхід до готельних номерів тільки за безконтактними картками, а номери готелів категорії "три зірки" і вище – додатково оснащувати системами охоронної сигналізації.

Рекомендується передбачати доступ до інтернету в кожному номері.

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Набули чинності нові правила для будівництва готелів

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