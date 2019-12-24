В Україні електронні сигарети прирівняють до звичайних: що зміниться

В Україні електронні сигарети прирівняють до звичайних і заборонять курити їх у громадських місцях.

Такі зміни до законодавства готує Кабінет міністрів. Про це у вівторок, 24 грудня, з засідання уряду повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі.

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Що збираються зробити з електронними сигаретами:

Електронні сигарети (та інші пристрої для електричного нагрівання тютюну) прирівняють до інших тютюнових виробів.

Обіг таких сигарет має регулюватися законодавством України.

Електронних сигарет стосуватимуться обмеження щодо реклами.

Куріння електронних сигарет заборонять у громадських місцях.

"Здоров'я українців має бути захищене від шкідливого впливу тютюну. Ба більше, це європейська практика в сфері регулювання обігу тютюнових виробів", – підсумував Гончарук.

Електронні сигарети в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, причиною смерті шістьох вейперів у США стала нова форма ліпоїдної пневмонії.

У штаті Іллінойс (США) зафіксували першу смерть від важкої хвороби легень серед людей, які використовували електронні пристрої для куріння чи вейпи. Схожі захворювання виявили й у сотень інших американців: вони поскаржилися на кашель, задишку, втому, блювоту та діарею.

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