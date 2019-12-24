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24 грудня • оновлено в 13:24
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В Україні електронні сигарети прирівняють до звичайних: що зміниться

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В Україні електронні сигарети прирівняють до звичайних і заборонять курити їх у громадських місцях.

Такі зміни до законодавства готує Кабінет міністрів. Про це у вівторок, 24 грудня, з засідання уряду повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі.

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Вся правда про електронні сигарети

Що збираються зробити з електронними сигаретами:

  • Електронні сигарети (та інші пристрої для електричного нагрівання тютюну) прирівняють до інших тютюнових виробів.

  • Обіг таких сигарет має регулюватися законодавством України.

  • Електронних сигарет стосуватимуться обмеження щодо реклами.

  • Куріння електронних сигарет заборонять у громадських місцях.

"Здоров'я українців має бути захищене від шкідливого впливу тютюну. Ба більше, це європейська практика в сфері регулювання обігу тютюнових виробів", – підсумував Гончарук.

Електронні сигарети в Україні

Електронні сигарети в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, причиною смерті шістьох вейперів у США стала нова форма ліпоїдної пневмонії.

У штаті Іллінойс (США) зафіксували першу смерть від важкої хвороби легень серед людей, які використовували електронні пристрої для куріння чи вейпи. Схожі захворювання виявили й у сотень інших американців: вони поскаржилися на кашель, задишку, втому, блювоту та діарею.

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Автор
Андрій Довгань
Теми
здоров'я Реформи в Україні
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
Теги
цигарки Кабінет Міністрів України куріння
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