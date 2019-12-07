Головна Новини
7 грудня • оновлено в 09:34
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

В Україні долар пробив психологічну позначку: НБУ опублікував курс валют

1.6т
Читати матеріал російською

В Україні довідковий курс долара на період з 7 по 9 грудня встановили на рівні 23,7 грн/$. Таким чином, американська валюта остаточно подолала психологічну позначку у 24 грн/$.

Про це йдеться в в даних, опублікованих на офіційному сайті Нацбанку. При цьому середня вартість в банківських установах 7 грудня склала 23,6 (покупка)/23,86 (продаж) грн/$.

Що буде з курсом долара

Що буде з курсом долара

Новини
Рекордний курс долара в Україні: у Кабміні розповіли, коли впадуть ціни

Ще 5 грудня курс гривні до американської валюти в продажу був встановлений на рівні 24,03 грн/$. Пропорційно знижується і курс євро.

Головні причини зміцнення:

  • прийняття бюджету на 2020 рік;

  • голосування за ринок землі в першому читанні;

  • перспективи підписання нової програми з МВФ;

  • попит на український держборг.

Зниження курсу долара може дозволити знизити частину цін. Наприклад, в доларах закріплена вартість нерухомості, імпортної продукції і навіть бензину. Як пояснив міністр економрозвитку, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, вплив на ціни відбувається в період до 12 місяців.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а у 2021 році коштуватиме 28,7 грн/$.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Курс валют" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
курс валют долар гривня
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги