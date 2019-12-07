В Україні долар пробив психологічну позначку: НБУ опублікував курс валют

В Україні довідковий курс долара на період з 7 по 9 грудня встановили на рівні 23,7 грн/$. Таким чином, американська валюта остаточно подолала психологічну позначку у 24 грн/$.
Про це йдеться в в даних, опублікованих на офіційному сайті Нацбанку. При цьому середня вартість в банківських установах 7 грудня склала 23,6 (покупка)/23,86 (продаж) грн/$.
Що буде з курсом долара
Ще 5 грудня курс гривні до американської валюти в продажу був встановлений на рівні 24,03 грн/$. Пропорційно знижується і курс євро.
Головні причини зміцнення:
прийняття бюджету на 2020 рік;
голосування за ринок землі в першому читанні;
перспективи підписання нової програми з МВФ;
попит на український держборг.
Зниження курсу долара може дозволити знизити частину цін. Наприклад, в доларах закріплена вартість нерухомості, імпортної продукції і навіть бензину. Як пояснив міністр економрозвитку, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, вплив на ціни відбувається в період до 12 місяців.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
31 липня гривня у банках пробила психологічну позначку. Зокрема, середній курс гривні щодо американської валюти у купівлі був установлений на рівні 24,78 грн/$.
25 вересня долар впав до 24,20 грн/$ – мінімуму за останні чотири роки. Нижчим курс був тільки у січні 2016 року.
Міжнародний валютний фонд прогнозує, що до кінця 2019 року долар коштуватиме в середньому 26,75 грн/$.
У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а у 2021 році коштуватиме 28,7 грн/$.
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