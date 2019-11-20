В Україні дали старт масштабній приватизації: з чого почали

Міністерство економіки почало передавати Фонду держмайна 339 держпідприємств, які будуть приватизовані.

Про це повідомив перший заступник міністра економіки Павло Кухта в Facebook. Він зазначив, що це частина з об'єктів, які потрібно віддати на приватизацію до кінця 2019 року.

"Більшість з них – неефективні, ніякої виробничої діяльності не здійснюють, але мають на балансі нерухоме держмайно", – написав Кухта.

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За його словами, ФДМ повинен буде підготувати і провести публічні аукціони, щоб ці підприємства запрацювали на користь українців.

Приватизація в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський підписав закон про скасування списку заборонених до приватизації державних підприємств.

Приватизація "Укрспирту" може принести в бюджет України не менше 5 млрд гривень. Процес може початися вже в 2020 році.

Офіс президента передасть на приватизацію п'ять підприємств, які належать Державному управлінню справами. На черзі ще дев'ять, зокрема, готель "Україна" і "Пуща-Водиця".

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