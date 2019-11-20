Головна Новини
20 листопада • оновлено в 17:51
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

В Україні дали старт масштабній приватизації: з чого почали

1.2т
Читати матеріал російською

Міністерство економіки почало передавати Фонду держмайна 339 держпідприємств, які будуть приватизовані.

Про це повідомив перший заступник міністра економіки Павло Кухта в Facebook. Він зазначив, що це частина з об'єктів, які потрібно віддати на приватизацію до кінця 2019 року.

"Більшість з них – неефективні, ніякої виробничої діяльності не здійснюють, але мають на балансі нерухоме держмайно", – написав Кухта.

Новини
В Україні ліквідують понад тисячу державних підприємств

За його словами, ФДМ повинен буде підготувати і провести публічні аукціони, щоб ці підприємства запрацювали на користь українців.

Приватизація в Україні

Приватизація в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський підписав закон про скасування списку заборонених до приватизації державних підприємств.

Приватизація "Укрспирту" може принести в бюджет України не менше 5 млрд гривень. Процес може початися вже в 2020 році.

Офіс президента передасть на приватизацію п'ять підприємств, які належать Державному управлінню справами. На черзі ще дев'ять, зокрема, готель "Україна" і "Пуща-Водиця".

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "приватизація держмайна" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Андрій Довгань Андрій Довгань
Тема
приватизація держмайна
Особа
Павло Кухта
Місце
Україна
Тег
приватизація
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
5
1
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
ликвидационная комиссия украинской экономики в действии. Преступный колониальный режим, где продажа и уничтожение Родины главная идеология.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги