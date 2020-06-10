В Україні через кілька тижнів перерахують пенсії: хто отримає на 740 грн більше

В Україні першого липня підвищать мінімальну і максимальну пенсію. Окремі українці зможуть претендувати на надбавку в розмірі 740 грн.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Так, всі українці на заслуженому відпочинку повинні отримувати пенсії від одного до десяти прожиткових мінімумів. Зараз це від 1638 до 16 380 грн, а з 1 липня – від 1712 до 17 120 грн. Тобто в результаті нововведення підвищать мінімальну і максимальну пенсії, а також надбавки за сверхстаж.

На надбавку в 740 грн можуть претендувати ті, хто отримував зарплату приблизно в десять рази вище середньої по країні. Як розповіли в пресслужбі Кабміну, прийдешній перерахунок уже закладений в бюджет ПФУ, тому ніяких затримок не буде. "Індексація прожиткового мінімуму передбачена вже прийнятим бюджетом України на 2020 рік. Всі суми закладені в бюджет, виплати будуть здійснені вчасно", – розповідають в уряді.

Так, за кожен рік понад нормативного стажу (для жінок від 30 років, а для чоловіків від 35 років) покладається надбавка в розмірі 1% прожиткового мінімуму. Наприклад, якщо жінка відпрацювала 40 років замість необхідних 30, то вона зараз може розраховувати на надбавку в розмірі 163,8 грн, а після перерахунку надбавка складе вже 171,2 грн. Всього підвищення можуть відчути на собі 6,8 млн чоловік.

Так, за кожен рік понад нормативний (для жінок від 30 років, а для чоловіків від 35 років) покладається надбавка в розмірі 1% прожиткового мінімуму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українців уже в наступному році чекає нова пенсійна реформа. Тих, хто вже вийшов на заслужений відпочинок, зобов'яжуть робити внесок на особистий рахунок. Ці гроші або візьмуть із уже існуючих податків і внесків, або ж змусять платити додатково.

В Україні до 45 розширено перелік банків, які здійснюють виплату пенсій, грошової допомоги та зарплати працівникам бюджетних установ.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!