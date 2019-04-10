В Україні бізнесу дозволили використовувати смартфони замість касових апаратів

В Україні бізнесу у рамках експерименту дозволили використовувати смартфони та планшети замість касових апаратів.

Державна фіскальна служба внесла до реєстру реєстраторів розрахункових операцій (РРО) вісім новітніх моделей програмно-технічних комплексів, призначених для реєстрації розрахункових операцій, повідомляється на сайті ДФС.

"Саме ці моделі застосовуватимуть у своїй діяльності користувачі-учасники експериментального проекту з впровадження інноваційних технологічних рішень для РРО у сфері торгівлі, громадського харчування, купівлі-продажу іноземної валюти, торгівлі через автомати з продажу товарів, надання послуг з приймання готівки для подальшого переказу, з перевезення пасажирів тощо", — повідомили представники відомства.

До переліку новітніх моделей програмних комплексів, призначених для РРО, увійшли моделі вітчизняних компаній — учасників експериментального проекту та система "E-Receipt (e-Чек) електронний чек".

В основу системи "e-Чек" покладено принцип обов'язкової онлайн фіскалізації чеків на сервері ДФС. Ця система є альтернативою традиційним касовим апаратам.

Функціональні компоненти системи дозволяють продавцю, використовуючи комп'ютери, планшети, смартфони, здійснювати реєстрацію розрахункових операцій та передавати звітну інформацію (чеки, z-звіти) до ДФС, а покупцю — переглядати інформацію щодо чеків у електронному кабінеті.

Експериментальний проект триватиме до 31 грудня 2019 року. За його результатами Міністерством фінансів ухвалюватиметься рішення щодо новітніх моделей, які не підлягатимуть зняттю з реєстрації та будуть рекомендовані до промислової експлуатації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Міністерство фінансів запропонувало звільнити підприємців від щоденного вклеювання фіскальних звітних чеків. У відомстві акцентують увагу на тому, що використання касових апаратів є важливою умовою для детінізації економіки, легалізації фактично отриманих доходів, сплати податків до бюджету, збільшення податкових надходжень.

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