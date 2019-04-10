|Економіка
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
СвітСпорт

/Ринки та компанії

В Україні бізнесу дозволили використовувати смартфони замість касових апаратів

1.8тЧитати матеріал російською

В Україні бізнесу у рамках експерименту дозволили використовувати смартфони та планшети замість касових апаратів.

Державна фіскальна служба внесла до реєстру реєстраторів розрахункових операцій (РРО) вісім новітніх моделей програмно-технічних комплексів, призначених для реєстрації розрахункових операцій, повідомляється на сайті ДФС.

"Саме ці моделі застосовуватимуть у своїй діяльності користувачі-учасники експериментального проекту з впровадження інноваційних технологічних рішень для РРО у сфері торгівлі, громадського харчування, купівлі-продажу іноземної валюти, торгівлі через автомати з продажу товарів, надання послуг з приймання готівки для подальшого переказу, з перевезення пасажирів тощо", — повідомили представники відомства.

Новини
В Україні смартфони перетворять на касові апарати: як це працюватиме

До переліку новітніх моделей програмних комплексів, призначених для РРО, увійшли моделі вітчизняних компаній — учасників експериментального проекту та система "E-Receipt (e-Чек) електронний чек".

В основу системи "e-Чек" покладено принцип обов'язкової онлайн фіскалізації чеків на сервері ДФС. Ця система є альтернативою традиційним касовим апаратам.

Функціональні компоненти системи дозволяють продавцю, використовуючи комп'ютери, планшети, смартфони, здійснювати реєстрацію розрахункових операцій та передавати звітну інформацію (чеки, z-звіти) до ДФС, а покупцю — переглядати інформацію щодо чеків у електронному кабінеті.

Експериментальний проект триватиме до 31 грудня 2019 року. За його результатами Міністерством фінансів ухвалюватиметься рішення щодо новітніх моделей, які не підлягатимуть зняттю з реєстрації та будуть рекомендовані до промислової експлуатації.

В Україні бізнесу дозволили використовувати смартфони замість касових апаратів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Міністерство фінансів запропонувало звільнити підприємців від щоденного вклеювання фіскальних звітних чеків. У відомстві акцентують увагу на тому, що використання касових апаратів є важливою умовою для детінізації економіки, легалізації фактично отриманих доходів, сплати податків до бюджету, збільшення податкових надходжень.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Державна фіскальна служба" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Державна фіскальна служба
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки