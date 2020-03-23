Доставка ліків додому: Кабмін пішов на поступки аптекам

Кабмін дозволив аптекам на період карантину займатися доставкою ліків додому.
Таке рішення було ухвалено на засіданні в понеділок, 23 березня, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в Telegram-каналі.
Також уряд тимчасово заборонив продаж етилового спирту за кордон.
Доставка ліків
"Кабінет Міністрів дозволив ліцензіатам на період карантину здійснювати торгівлю лікарськими засобами та супутніми товарами дистанційно. Також дозволяється організовувати та здійснювати доставку безпосередньо споживачам з дотриманням умов зберігання лікарських засобів, визначених виробником під час їх транспортування", – написав Шмигаль.
Це означає, що доставкою додому своєї продукції тепер зможуть займатися не лише ресторани і супермаркети, а й аптеки (раніше хворим потрібно було самим йти за ліками). В умовах карантину, коли людям, які підхопили вірус, краще не виходити з дому, це важливо.
Після міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що до операторам поштового зв'язку дозволили здійснювати доставку медпрепаратів. За його словами, завдяки цьому, літнім людям не треба буде залишати свої будинки в умовах карантину, щоб купити ліки. Також він додав, що на психотропні, наркотичні та сильнодіючі речовини рішення не поширюється.
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