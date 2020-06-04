В Україні активізувалися шахраї, які скуповують за безцінь землю

В Україні активізувалися ділки, що пропонують довірливим людям поступатися за безцінь своїм правом на отримання безкоштовних ділянок від держави.

За один гектар, який вже через лічені місяці із запуском ринку землі може коштувати кілька тисяч доларів, українцям пропонують від 250 до 450 грн, говориться в публікації "Вістей".

Видання зазначає, що, можливо, до схеми причетні чиновники, які виманюють у людей право розпоряджатися землею, а потім корупційними шляхами переписують її на "потрібних" людей.

Шахрайство з землею

Гектар оцінили в 400 грн

Із середини травня на різних сайтах оголошень з'явилися десятки пропозицій роботи зі швидкою оплатою. "Підробіток. Оплата відразу", – заманюють оголошення. Все, що потрібно від здобувача, це повноліття, ідентифікаційний код, паспорт і відсутність несплачених штрафів. Таку підробіток пропонують відразу в декількох регіонах країни – Вінниці, Чернігові, Одесі та Києві.

За одним із номерів журналістам повідомили, що мова йде не про продаж землі, а нібито про її передачу в оренду. У той же час приклад довіреності для ознайомлення вислати відмовилися.

За оформлення документа на отримання 2 га в Київській області ділки пропонують 900 грн. За кожного приведеного друга можна отримати ще 100 грн. У Чернігові за такою ж схемою пропонують отримати 500 грн, а у Вінниці – 800 грн.

Землю потім не повернути

Земельний кодекс дозволяє кожному українцю безкоштовно отримати до двох гектарів. Але юристи відзначають, що підписавши таку довіреність, людина ризикує раз і назавжди позбутися права на землю. Більш того, всі запевнення про те, що землю можна буде повернути в подальшому, – це брехня.

"Норма, яку вимагають ці ділки про відсутність несплачених штрафів, точно свідчить про те, що відразу ж після отримання землі є намір її перепродати або здати в оренду. Справа в тому, що у зв'язку із впровадженням автоматизованої системи накладення арештів в разі наявності будь-яких боргів або внесення людини в реєстр боржників України на цю землю автоматично буде накладено арешт", – сказав адвокат Іван Ліберман.

При цьому якщо людина раптом захоче відкликати довіреність, то це може загрожувати їй фізичною розправою. "Підписуючи довіреність, людина вказує свої дані, за якими легко можна визначити її місце проживання. Більш того, якщо з землею, яка була отримана за дорученням, виникнуть якісь юридичні проблеми, то людина, що її дала, з високою ймовірністю буде притягнута до розгляду в якості свідка", – пояснив Ліберман.

Тотальна корупція

Експерти звертають увагу, що схема не була б можлива без особистого інтересу цілого ряду чиновників. Про це сказав екс-радник прем'єр-міністра з економічних питань та земельної реформи Олексій Мушак.

Схеми, за його словами, бувають різні. "До цього, наприклад, я знаю, що набиралися атошніки, у яких викуповувалися такі права. Виглядало воно так: є державна земля, яка кимось орендується. А коли закінчується оренда, то орендар в зв'язці з державними службовцями організовує схему, коли ця земля безкоштовно приватизується за допомогою роздачі кому-небудь по 2 га землі, які потім переходить в його власність", – пояснив Мушак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в зв'язку з відкриттям ринку землі українцям слід знати нові правила, щоб убезпечити себе від дій рейдерів. Про це повідомили в Міністерстві юстиції України, опублікувавши рекомендації, які допоможуть громадянам уникнути неприємностей.

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