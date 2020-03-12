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12 березня • оновлено в 13:20
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/ Ринки та компанії

Росія раптово відмовилася від відповідальності за зрив угоди ОПЕК

4.1т
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Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін заявив, що РФ не була ініціатором виходу з угоди ОПЕК+. Внаслідок цього кроку впали ціни на сировину і почалася "нафтова війна".

За його словами, Москва, навпаки, запропонувала продовжити угоду "як мінімум до кінця другого кварталу або на рік", зокрема для того, щоб не ускладнювати ситуацію з поширенням коронавірусу. Про це Мішустін заявив на засіданні російського Кабміну в четвер, 12 березня, передають "РІА Новини".

"Нафтова війна"

"Нафтова війна"

"Наша позиція була абсолютно вивіреною і обґрунтованою, тому що попит на енергоносії вже зменшувався через уповільнення світової економіки і скорочення міжнародної торгівлі", – додав Мішустін.

При цьому голова уряду повторив слова президента РФ Володимира Путіна про те, що низькі ціни на нафту і ослаблення рубля грають на користь російській економіці.

"Це створює можливості, перш за все пов'язані з програмами імпортозаміщення. Уже це дало свої результати. Зараз ми опрацьовуємо додаткові заходи для поглиблення імпортозаміщення в промисловості, сільському господарстві, розширюємо можливості для експорту несировинних високотехнологічних продуктів і продукції", – сказав Мішустін.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Криза в Росії Світові ціни на нафту
Особа
Михайло Мішустін
Місце
Росія
Тег
нафта
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Махно Володимир
Махно Володимир
а русские говорят они не тyпыe! :))) тyпee нaции не сыскать на всей планете!
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1
0
ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Лапти так вы определитесь вы специально обос.рались или случайно?)))))
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2
2
ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Куралесов Вася, бей своих - чтоб чужие смеялись))))
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2
2
Куралесов Вася
Куралесов Вася
ПНХ ПТН, это очередная многоходовочка пуйла...
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3
2

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