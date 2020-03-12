Росія раптово відмовилася від відповідальності за зрив угоди ОПЕК

Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін заявив, що РФ не була ініціатором виходу з угоди ОПЕК+. Внаслідок цього кроку впали ціни на сировину і почалася "нафтова війна".

За його словами, Москва, навпаки, запропонувала продовжити угоду "як мінімум до кінця другого кварталу або на рік", зокрема для того, щоб не ускладнювати ситуацію з поширенням коронавірусу. Про це Мішустін заявив на засіданні російського Кабміну в четвер, 12 березня, передають "РІА Новини".

"Нафтова війна"

"Наша позиція була абсолютно вивіреною і обґрунтованою, тому що попит на енергоносії вже зменшувався через уповільнення світової економіки і скорочення міжнародної торгівлі", – додав Мішустін.

При цьому голова уряду повторив слова президента РФ Володимира Путіна про те, що низькі ціни на нафту і ослаблення рубля грають на користь російській економіці.

"Це створює можливості, перш за все пов'язані з програмами імпортозаміщення. Уже це дало свої результати. Зараз ми опрацьовуємо додаткові заходи для поглиблення імпортозаміщення в промисловості, сільському господарстві, розширюємо можливості для експорту несировинних високотехнологічних продуктів і продукції", – сказав Мішустін.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!