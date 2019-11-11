У роботі ПриватБанку трапився масштабний збій

У понеділок, 11 листопада, в роботі електронних сервісів ПриватБанку трапився збій. Це пояснили навантаженням через розпродажі на AliExpress. Рішення проблеми відклали до 17:00.

Про проблеми з переказом платежів, роботою мобільного додатка, терміналів і банкоматів повідомили користувачі банку. Станом на 16:20 мобільний застосунок "Приват24" працює з великими перебоями – зайти в нього вдається не з першого разу. Звичайна версія сайту завантажується нормально.

У банку повідомили, що збої виникли через те, що дуже багато українців намагаються оплатити покупку товарів на AliExpress. "Банк працює, але протягом дня кілька разів було зафіксовано значний сплеск платежів на AliExpress, які створюють природну чергу процесингу. З чим пов'язано уповільнення обробки поточних операцій", – прокоментували OBOZREVATEL ситуацію в банку.

У "Приваті" порекомендували клієнтам у разі затримок з оплатою не створювати нові платежі, а дочекатися, поки пройдуть попередні.

"Існують труднощі під час проведення операцій: 1. Оплата на AliExpress; 2. Затримка у проведенні платежів у Приват24 зі статусом "Новий". Рекомендуємо Вам не повторювати платежі й очікувати проведення; 3. Під час входу в Приват24 помилка "PIN-код введено неправильно"; 4. Карткові операції в банкоматах, ТСО, POS-терміналах. Орієнтовний термін вирішення – до 17:00 Просимо вибачення за спричинені незручності", – йдеться в розсилці від служби підтримки.

Раніше вирішити проблему обіцяли до 12:00, але кілька разів переносили строки.

Неможливо зайти в мобільний застосунок ПриватБанку Обозреватель

Служба підтримки просить зачекати до 17:00 Обозреватель

У ПриватБанку трапився збій

Як повідомляв OBOZREVATEL, в п'ятницю ввечері, 13 вересня, в роботі ПриватБанку трапився масштабний збій, 14 вересня він продовжився. І хоча в пресслужбі фінустанови заявляють, що всі проблеми вирішені, українці продовжують скаржитися на збої. Користувачі мережі повідомили, що картки банку не брали в супермаркетах, ТРЦ й інших закладах.

Раніше в роботі ПриватБанку вже був великий збій, який заморозив доступ до грошей на добу. Тоді у клієнтів виникли проблеми з роботою терміналів ПриватБанку, а також сервісу Приват24.

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