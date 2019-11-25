В рази знизили ціну: Україна продала борги банків-банкрутів

Фонд гарантування вкладів продав борги чотирьох банків-банкрутів. Зобов'язання на 3,9 млрд грн "пішли" за 304 млн грн.

Торги відбувалися за "голландською" моделлю – коли спочатку оголошується найвища ціна на товар, а потім її знижують, поки не знайдеться покупець. Про це повідомив Finbalance.

"22 листопада ФГВФО провів “голландський” аукціон з продажу пулу активів чотирьох банків-банкрутів, в який увійшли права вимоги ВТБ Банку, Дельта Банку, Фідобанку, “Фінанси та кредит” на 3,9 млрд грн (зокрема за тілом кредитів – 1,1 млрд грн, відсотки – 1,4 млрд грн, штрафи – 1,4 млрд грн)", – йдеться в публікації.

Аукціон виграла компанія "Бізнесресурс-Україна" – вона запропонувала 304 млн грн. "Ця фірма отримала права кредитної вимоги до ВАТ "Кременчукм'ясо", ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод", ЗАТ "Креатив", – зазначається в матеріалі.

Продали проблемні кредити банків

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський заявив, що українські банки мають понад 500 млрд грн проблемних кредитів.

В Україні в 2020 році закриють щонайменше чотири банки. Процедуру ліквідації до квітня наступного року завершать щодо банків "Софійський", Укрбізнесбанк, "Петрокоммерц-Україна" і Укрінбанк.

Навіть після масштабної чистки фінансового сектору, ще приблизно 15 банків працюють за нежиттєздатною моделлю, а проблеми є у 26 фінустанов.

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