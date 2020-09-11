Через коронавірус у світі збідніють ще 170 млн людей – ООН

Зростання бідності в усьому світі, викликане пандемією коронавірусу, ще тільки набирає обертів, і найгірше поки попереду.

Про це сказано в доповіді ООН, повідомив "Інтерфакс-Україна". Ряди бідняків ризикують поповнити порядку 176 млн людей, сказав спеціальний доповідач ООН з проблем бідності і прав людини Олів'є де Схуттер.

Він уточнив, що в цьому випадку за прожитковий мінімум приймається $3,2 (близько 89 грн) на день.

Де Схуттер порівняв нинішню ситуацію з Великою депресією 1930-х років.

Що підвищує бідність в усьому світі:

соціальна підтримка в різних країнах страждає на вади, має короткостроковий характер, а грошова допомога виділяється на недостатньому рівні;

через це багато громадян з низьким рівнем доходів не потрапляють в поле зору влади;

багато людей не можуть отримати доступ до урядових схем допомоги через нестачу комп'ютерної грамотності або відсутність доступу до інтернету.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в червні 2020 року генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріша заявив, що через пандемію може початися масовий голод, а кількість жебраків людей виросте до кінця року майже на 50 мільйонів.

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