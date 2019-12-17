"Визнаємо неплатоспроможним": що буде з ПриватБанком у разі перемоги Коломойського

Якщо Україна програє суд по націоналізації ПриватБанку, НБУ визнає його неплатоспроможним, але робитиме все, щоб зберегти фінансову стабільність.

Про це під час презентації грудневого звіту про фінансову стабільність заявила перший заступник глави Нацбанку Катерина Рожкова, передає "Економічна правда".

"Скасування націоналізації означає двосторонню реституцію, тобто відміну всіх інших дій, які були зроблені після націоналізації, включаючи докапіталізацію банку, в результаті чого банк втратить капітал та визнається неплатоспроможним. Всі наступні кроки ми будемо координувати з урядом", – розповіла вона.

За її словами, у випадку ухвалення негативного для держави рішення воно не матиме негайних господарських наслідків.

"Ми не робимо ніяких прогнозів щодо рішення суду, але у разі його негативного рішення ми маємо план і ми утримаємо фінансову стабільність. Це буде трошки складніше, це буде негативним сигналом для інвесторів і це ускладнить нашу роботу в принципі, але це не зруйнує нашу фінансову стабільність та співпрацю з МВФ", – підкреслила Рожкова.

Вона також розповіла, що міжнародні партнери України, зокрема МВФ, розуміють, що судова гілка влади є незалежною та впливати на неї ні уряд, ні Нацбанк не можуть. Водночас міжнародні партнери наполягають, щоб держава зробила максимум для того, щоб зберегти фінансову стабільність та повернути виведені з ПриватБанку кошти вкладників.

Суд по ПриватБанку

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше:

Шостий апеляційний адміністративний суд Києва в четвер, 19 грудня, почне розгляд апеляції держави на рішення про оскарження неплатоспроможності ПриватБанку.

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