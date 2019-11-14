Смолій сидить чорніший за хмару: у НБУ обрали голову Ради

Рада НБУ продовжила повноваження свого чинного голови Богдана Данилишина.
Про це повідомив нардеп Олександр Дубінський в своєму Telegram-каналі Dubinsky.pro у четвер, 14 листопада. "Рада НБУ щойно переобрала своїм головою Данилишина. Смолій сидить чорніший за хмару", – йдеться в публікації.
Dubinsky.pro
Богдан Данилишин
Пресслужба НБУ
Чим займається рада НБУ?
Рада НБУ складається з 9 чоловік (зокрема й глави НБУ) і розробляє політику Нацбанку на основі пропозицій правління. Ба більше, сама рада контролює роботу, ухвалює витрати, розподіляє прибуток і навіть визначає розмір зарплат глави НБУ і його заступників.
Фактично, будь-який член ради може вплинути на монетарну політику в країні.
В НБУ обрали голову Ради
Як повідомляв OBOZREVATEL, фінансового аналітика з Кривого Рогу Віталія Шапрана вибрали в ролі кандидата на посаду члена ради НБУ. Таке рішення ухвалив парламентський Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики. Тепер кандидатуру мають затвердити на голосуванні парламенту.
Рада Національного банку ініціює внесення змін до закону про регулятора, згідно з яким рада НБУ зможе встановлювати для правління ключові показники ефективності грошово-кредитної політики.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Банківська система" на сайті "OBOZREVATEL".