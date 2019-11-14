Смолій сидить чорніший за хмару: у НБУ обрали голову Ради

Рада НБУ продовжила повноваження свого чинного голови Богдана Данилишина.

Про це повідомив нардеп Олександр Дубінський в своєму Telegram-каналі Dubinsky.pro у четвер, 14 листопада. "Рада НБУ щойно переобрала своїм головою Данилишина. Смолій сидить чорніший за хмару", – йдеться в публікації.

Dubinsky.pro

Богдан Данилишин Пресслужба НБУ

Чим займається рада НБУ?

Рада НБУ складається з 9 чоловік (зокрема й глави НБУ) і розробляє політику Нацбанку на основі пропозицій правління. Ба більше, сама рада контролює роботу, ухвалює витрати, розподіляє прибуток і навіть визначає розмір зарплат глави НБУ і його заступників.

Фактично, будь-який член ради може вплинути на монетарну політику в країні.

В НБУ обрали голову Ради

Як повідомляв OBOZREVATEL, фінансового аналітика з Кривого Рогу Віталія Шапрана вибрали в ролі кандидата на посаду члена ради НБУ. Таке рішення ухвалив парламентський Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики. Тепер кандидатуру мають затвердити на голосуванні парламенту.

Рада Національного банку ініціює внесення змін до закону про регулятора, згідно з яким рада НБУ зможе встановлювати для правління ключові показники ефективності грошово-кредитної політики.

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