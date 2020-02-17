У "Нафтогазі" озвучили збитки від анексії Росією Криму

У "Нафтогазі" заявили, що збитки компанії від анексії Росією Криму становлять близько $8 млрд.

Сума включає як збитки від втрати активів на півострові, так і відсотки за ними. Про це йдеться в повідомленні на сайті НАК. Там додали, що "Нафтогаз" та шість компаній, що входять до його групи, подали відповідь на зустрічну заяву Російської Федерації щодо розміру компенсації збитків у межах арбітражного провадження при Постійній палаті третейського суду в Гаазі.

"Нафтогаз" додатково обґрунтував свою заяву щодо розміру компенсації збитків, завданих незаконною експропріацією кримських активів "Нафтогазу" у 2014 році – розмір збитків плюс відсотки оцінюється приблизно у $8 млрд", – сказано в повідомленні.

У компанії нагадали, що Трибунал при Постійній палаті визнав, що РФ порушила низку положень Угоди про захист інвестицій, відібравши активи групи у Криму.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у середині січня 2020 року стало відомо, що "Нафтогаз" подасть черговий пакет документів щодо процесу проти Росії за майно, відібране під час незаконної анексії Криму. Сума позову – близько $8 млрд.

"Нафтогаз" підвищив тариф, який російський "Газпром" протягом найближчих 5 років платитиме за транзит газу в Європу.

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