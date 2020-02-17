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17 лютого • оновлено в 10:23
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/ Ринки та компанії

У "Нафтогазі" озвучили збитки від анексії Росією Криму

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У "Нафтогазі" заявили, що збитки компанії від анексії Росією Криму становлять близько $8 млрд.

Сума включає як збитки від втрати активів на півострові, так і відсотки за ними. Про це йдеться в повідомленні на сайті НАК. Там додали, що "Нафтогаз" та шість компаній, що входять до його групи, подали відповідь на зустрічну заяву Російської Федерації щодо розміру компенсації збитків у межах арбітражного провадження при Постійній палаті третейського суду в Гаазі.

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"Нафтогаз" додатково обґрунтував свою заяву щодо розміру компенсації збитків, завданих незаконною експропріацією кримських активів "Нафтогазу" у 2014 році – розмір збитків плюс відсотки оцінюється приблизно у $8 млрд", – сказано в повідомленні.

У компанії нагадали, що Трибунал при Постійній палаті визнав, що РФ порушила низку положень Угоди про захист інвестицій, відібравши активи групи у Криму.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у середині січня 2020 року стало відомо, що "Нафтогаз" подасть черговий пакет документів щодо процесу проти Росії за майно, відібране під час незаконної анексії Криму. Сума позову – близько $8 млрд.

"Нафтогаз" підвищив тариф, який російський "Газпром" протягом найближчих 5 років платитиме за транзит газу в Європу.

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Автор
Андрій Довгань
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филя филя
филя филя
а че не стопицот окулиардов? какая разница если в итоге все равно будет дырка от бублика)
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
До чего Путен страну довел. При Порошенко такого не было.
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