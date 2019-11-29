Україна відреагувала на "таємні" переговори з Росією щодо газу

"Таємна" зустріч міністрів енергетики України і РФ Олексія Оржеля і Олександра Новака, яку без анонсів провели 28 листопада у Відні, пройшла в рамках тристоронніх переговорів щодо газу.
Про це сказано в повідомленні, оприлюдненому в п'ятницю, 29 листопада, на сайті Кабінету міністрів України. "Сторони обговорили можливість підписання договору відповідно до європейських правил та домовилися активізувати роботу. В переговорному процесі уряд діє виключно в інтересах українського народу та кожного українця зокрема", – йдеться в повідомленні.
Новина про зустріч у Відні, яку несподівано для всіх провели представники України і Росії, викликала великий резонанс в соцмережах. Зокрема, користувачі Facebook почали вимагати пояснень про переговори на сторінках "Нафтогазу" і голови правління компанії Андрія Коболєва.
"Разом з європейською стороною Уряд відстоює позицію, що це мають бути європейські правила та довгостроковий контракт. Переговори продовжуватимуться в різних форматах далі", – заявили з цього приводу в прес-службі Кабміну.
Переговори щодо газу
Як повідомляв OBOZREVATEL:
28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітражний трибунал виніс рішення на користь НАК "Нафтогаз України" з більшості важливих питань у суперечці з "Газпромом".
Росії присудили виплатити штраф 4,63 млрд доларів за недозавантаження української труби. З урахуванням раніше ухваленого рішення за контрактом на постачання "Газпром" має доплатити українській стороні 2,56 млрд доларів. "Газпром" оскаржив це рішення у шведському суді.
2 березня у "Газпромі" заявили про намір розірвати чинні контракти з "Нафтогазом". У російській компанії аргументували, що Стокгольмський арбітраж нібито керувався подвійними стандартами, а рішення суду порушує інтереси сторін. При цьому в НАК наголосили, що розірвання контракту "Газпромом" в односторонньому порядку юридично неможливе.
30 травня "Нафтогаз" почав процес стягнення з російського газового монополіста боргу. При цьому швейцарська влада уже вжила заходів щодо активів "Газпрому" на території країни.
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Україна хотіла б вирішити питання транзиту газу з Росією, контракт на який закінчується вже у вересні 2019 року.
Попередній раунд переговорів щодо транзиту газу відбувся у Брюсселі 19 вересня.
2 жовтня президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія підпише контракт на транзит газу з Україною, якщо та до кінця 2019 року імплементує європейське енергетичне законодавство.
28 листопада в Австрії представники України і Росії провели переговори щодо "співпраці у газовій сфері". Вони стали першими двосторонніми переговорами з 2014 року.
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