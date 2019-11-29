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30 листопада • оновлено в 11:05
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Україна відреагувала на "таємні" переговори з Росією щодо газу

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"Таємна" зустріч міністрів енергетики України і РФ Олексія Оржеля і Олександра Новака, яку без анонсів провели 28 листопада у Відні, пройшла в рамках тристоронніх переговорів щодо газу.

Про це сказано в повідомленні, оприлюдненому в п'ятницю, 29 листопада, на сайті Кабінету міністрів України. "Сторони обговорили можливість підписання договору відповідно до європейських правил та домовилися активізувати роботу. В переговорному процесі уряд діє виключно в інтересах українського народу та кожного українця зокрема", – йдеться в повідомленні.

Новини
РосЗМІ заявили про зрив переговорів щодо газу з Україною

Новина про зустріч у Відні, яку несподівано для всіх провели представники України і Росії, викликала великий резонанс в соцмережах. Зокрема, користувачі Facebook почали вимагати пояснень про переговори на сторінках "Нафтогазу" і голови правління компанії Андрія Коболєва.

Україна відреагувала на "таємні" переговори з Росією щодо газу

Україна відреагувала на "таємні" переговори з Росією щодо газу

"Разом з європейською стороною Уряд відстоює позицію, що це мають бути європейські правила та довгостроковий контракт. Переговори продовжуватимуться в різних форматах далі", – заявили з цього приводу в прес-службі Кабміну.

Переговори щодо газу

Переговори щодо газу

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Поставки газу в Україну
Місце
Україна
Теги
газ транзит газу Кабінет Міністрів України
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Федоров Алекс
Федоров Алекс
Вислоухих готовят к капитуляции и отказу от стокгольмских хотелок .
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
-"Депутат Верховной Рады VIII созыва Михаил Добкин считает, что нужно ввести временное военное положение и казнить некоторых представителей прошлой власти. Об этом он сказал в эфире телеканала ZIK. «Необходимо на месяц-два, максимум три ввести в стране военное положение и, по законам военного времени, на центральной площади, там, где пролилась первая кровь, повесить Порошенко, Турчинова, это чудо из руководства „Свободы“ — Тягнибока, а Парубия повесить вверх ногами на доме профсоюзов в Одессе», — заявил Добкин.
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