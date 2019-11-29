Україна відреагувала на "таємні" переговори з Росією щодо газу

"Таємна" зустріч міністрів енергетики України і РФ Олексія Оржеля і Олександра Новака, яку без анонсів провели 28 листопада у Відні, пройшла в рамках тристоронніх переговорів щодо газу.

Про це сказано в повідомленні, оприлюдненому в п'ятницю, 29 листопада, на сайті Кабінету міністрів України. "Сторони обговорили можливість підписання договору відповідно до європейських правил та домовилися активізувати роботу. В переговорному процесі уряд діє виключно в інтересах українського народу та кожного українця зокрема", – йдеться в повідомленні.

Новини РосЗМІ заявили про зрив переговорів щодо газу з Україною

Новина про зустріч у Відні, яку несподівано для всіх провели представники України і Росії, викликала великий резонанс в соцмережах. Зокрема, користувачі Facebook почали вимагати пояснень про переговори на сторінках "Нафтогазу" і голови правління компанії Андрія Коболєва.

"Разом з європейською стороною Уряд відстоює позицію, що це мають бути європейські правила та довгостроковий контракт. Переговори продовжуватимуться в різних форматах далі", – заявили з цього приводу в прес-службі Кабміну.

Переговори щодо газу

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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