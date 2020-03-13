Увага: "Смачні ціни" завершуються

Любите годувати себе смачненьким? Ваш гаманець, можливо, теж би не відмовився від такого. Тому нагадуємо, що в роботизованих аптеках завершується акція під назвою "Смачні ціни"*. Тільки до 30 березня 2020 року можна заощаджувати на звичних товарах – противірусних препаратах, вітамінах, дитячому харчуванні, засобах гігієни тощо.

Завітайте в аптеку під брендом "Благодія", "Аптека Копійка", "Аптека Шар@" та "Аптека АНЦ". Там можна придбати товари з акційного асортименту й заощадити до 25%.

Нагадуємо, унікальна акція триває з 01 лютого по 30 березня 2020 року. В асортименті товарів зі знижками є позиції, які беруть в дорогу чи використовують вдома. В роботизованих аптеках можна поповнити запас засобів гігієни, придбати дитяче харчування малюкові, сформувати власну домашню аптечку з противірусних засобів. "Жирні знижки" також поширюються на тонометри та інгалятори. Серед широкого асортименту акційних позицій легко знайти товари для дітей та дорослих.

Якщо вас цікавить наявність конкретного товару в аптеці, можете звернутись до аптечної довідки. Зателефонуйте за номером 5900. Так зможете дізнатись загальну інформацію про товар та створити попереднє замовлення, не виходячи з дому.

Окрім "жирних знижок" в акційний сезон, на постійній основі роботизовані аптеки пропонують відмінний сервіс. Вони довіряють пошук товарів на полицях помічникові PharmBot. Людина могла б помилитись чи втомитись, але для робота це неможливо. Помічник PharmBot швидко знаходить потрібну упаковку та віддає її провізорові. Щоб виконати це завдання, йому потрібно всього 7 секунд. Тому в роботизованих аптеках швидке обслуговування. Відвідувачі не стоять в довгих чергах.

Поки триває акція в роботизованих аптеках, можна робити звичні покупки та зекономити до 25%. Скористайтесь останньою можливістю придбати товари за смачними цінами. Сезон "жирних знижок" завершиться вже скоро – 30 березня 2020 року.

*Інформацію про ціну на товар до та після застосування знижки, співвідношення до попередньої ціни реалізації, асортимент продукції, на який надаються знижки, а також відсоток знижки можна дізнатися у провізорів аптек. Під знижкою мається на увазі зниження звичайної ціни реалізації на акційний товар до 25%.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram