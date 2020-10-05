"Укрзалізниця" запустить чат-бота і введе безконтактну оплату проїзду

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Ринки та компанії
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УЗ запустить два пілотних проєкти

Міністр інфраструктури Владислав Криклій анонсував два пілотних проєкти "Укрзалізниці".

Йдеться про безконтактну оплату проїзду в приміському транспорті та чат-бот з розкладом руху поїздів. Про це чиновник написав у своєму Telegram-каналі

Він уточнив, що першими напрямками з можливістю безконтактної оплати стануть Київ-Фастів та Київ-Святошин.

""Укрзалізниця" починає реалізацію відразу декількох пілотних інфраструктурних проектів спільно з VISA: безконтактна оплата проїзду в приміському транспорті. Перші пілотні напрямки Київ-Фастів та Київ-Святошин; розробка нових мобільних рішень по типу "чат-бот" для зручності отримання довідкової та іншої інформації про розклад руху проїздів, придбанні квитків", – зазначив Криклій.

Також міністр додав, що з 5 жовтня авіакомпанія Windrose почала польоти за новим напрямком в Україні: Київ-Херсон-Київ. Вони будуть здійснюватися п'ять разів на тиждень. Крім того, є зручні транзити до Львова, Дніпро і Харків.

Telegram Владислава Криклія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, більшість українців в рамках проведеного опитування виступили за необхідність проведення системної реформи "Укрзалізниці". На їхню думку, якщо її не провести якомога швидше, то аварійно-небезпечних ситуацій на залізниці не уникнути.

УкраїнаУкрзалізницяВладислав Криклій 