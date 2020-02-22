Філія "Укрзалізниці" – "Центр забезпечення виробництва" – планує віддати 17 млн гривень фірмі "НВО "Трансремонт", яка фігурувала в кримінальному провадженні СБУ щодо фінансування тероризму.

Останні рішення щодо цієї компанії датуються жовтнем 2019 року. Про це йдеться в матеріалі "Слідство. Інфо". За даними порталу державних закупівель Prozorro, 21 лютого ця компанія перемогла одразу в п'яти аукціонах, організованих філією "Укрзалізниці". Але договір поки не підписаний.

За умовами закупівель передбачено поставку 175 комплектів деталей для візків пасажирського вагону — по 35 на один тендер. У них взяли участь лише дві компанії – "ВКФ "Офіцісто" і "НВО "Трансремонт". Остання перемогла на всіх торгах з однаковими пропозиціями по 3,4 мільйона гривень. У підсумку вона може отримати 17 млн гривень.

УЗ платить фірмі, яка співпрацює з бойовиками

Видання з'ясувало, що слідчі Головного управління СБУ в Києві та Київській області з 2017 року розслідують кримінальне провадження щодо фінансування тероризму, в якому фігурує компанія "Трансремонт". Про це свідчить постанова Дніпровського райсуду Києва від лютого 2019 року.

"За даними спецслужби, протягом 2016-2018 років "Трансремонт" продавала товари, виготовлені в окупованому Луганську. На думку правоохоронців, продукція з "ЛНР" надходила, зокрема, і в "Укрзалізницю". Діяльність "Трансремонту" також потрапила в фокус поліції, зокрема, закупівля деталей у цієї фірми на понад 12 млн гривень у 2018 році. Слідство з'ясувало, що компанія "Трансремонт", а також її конкурент на торгах подали лист про представництво інтересів єдиного виробника – фірми "Українська група полімер".

"Таким чином формальні конкуренти навіть не приховували спільний комерційний інтерес", – відзначають в постанові Солом'янського районного суду Києва з травня 2019 року", – сказано в матеріалі.

Журналісти пишуть, що останні чотири роки "Трансремонт" укладала договори лише з філією "Центр забезпечення виробництва". Зокрема, за півтора року підрозділ УЗ віддав фірмі понад 80 млн гривень.

"Власником і керівником фірми "Трансремонт" є мешканка Києва Ірина Житня. Раніше вона мешкала в Луганську і відома як багаторічний бізнес-партнер і менеджерка луганського бізнесмена В'ячеслава Краюшкіна, група компаній якого регулярно вигравала тендери в системі "Укрзалізниці", – сказано в матеріалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Укразалізніця" за завищеною в 5 разів ціною закупила у російського виробника запчастини на 5,9 млн гривень.

Державне підприємство "ВО Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова" 15 січня уклало угоду з російською фірмою "Промислове забезпечення "Альфа-Метал" про постачання алюмінію на 110 млн рублів або 42,9 млн грн.

Філія "Укрзалізниці" зібрався купити у київській компанії "Раксел" вугілля з РФ на 12 млн грн. За документами, паливо нібито буде закуплено через угорську фірму.

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