Щоб не було сюрпризу: "Укрзалізниця" анонсувала нову послугу для пасажирів

"Укрзалізниця" оголосила про надання пасажирам нової послуги. Тепер пасажири на етапі придбання квитків в онлайн-системі можуть дізнатися про наявність чи відсутність кондиціонера в вагоні.

Про це повідомили в прес-службі "Укрзалізниці", зазначивши при цьому, що компанія продовжує обраний курс на підвищення рівня сервісу для пасажирів.

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Як зазначили в компанії, на етапі вибору місця в поїзді пасажир повинен чітко розуміти, в яких умовах він буде подорожувати і на який рівень комфорту варто розраховувати. В системі онлайн-продажу квитків над зображенням місць з'явилася спеціальна позначка, яка інформує, чи є саме в цьому вагоні кондиціонер. Ця інформація буде вказана і в придбаному квитку. Нова опція актуальна для регіональних поїздів і поїздів далекого прямування.

Нагадуємо, що в 2018 році "Укрзалізниця" планує придбати 54 нових пасажирських вагона і провести капітально-відновлювальний ремонт 150 вагонів. Всі вагони будуть обладнані системами кондиціонування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" має намір встановити систему відеоспостереження в пасажирських вагонах . Її філія - ​​"Пасажирська компанія" - купить 100 комплектів, необхідних для цього.