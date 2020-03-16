"Укрпошта" ввела нові правила на період карантину: як платитимуть пенсії

"Укрпошта" продовжує працювати у звичайному режимі – незважаючи на карантин, який введено в Україні через спалах коронавірусу. При цьому в роботу відділень компанія ввела деякі зміни.
Про це повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський у Facebook у понеділок, 16 березня. Нововведення допоможуть співробітникам і відвідувачам знизити ризик підхопити інфекцію.
Нагадаємо, виплата пенсій в Україні під час карантину проходитиме у звичайному режимі. А одержувачі субсидії не втратять її, якщо допустять невелику затримку з оплатою комунальних послуг.
Робота "Укрпошти" під час карантину
Що змінилося на пошті:
З 16 березня у відділеннях з'явилися спеціальні жовті лінії. За них просять не переходити, якщо біля стійки обслуговується клієнт. Походити можна тільки тоді, коли вікно вільне.
Якщо у відділенні черга, відвідувачів просять не заходити всередину (якщо дозволяє погода) і почекати, коли черга поменшає.
В "Укрпошті" є "щасливі години", коли комісія за оплату комунальних платежів до 13:00 вдвічі менша, ніж після. Українців попросили, якщо якщо можливість, приходити після 13.00, щоб найменш захищені верстви населення, а також групи найбільшого ризику для короновірусу змогли скористатися послугами вранці.
Нові правила на пошті
"Укрпошта"
Смілянський додав, що незабаром запустить свій Telegram-канал, де повідомлятиме про роботу "Укрпошти".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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В Україні підтвердили ще два випадки зараження коронавірусом. За станом на 16 березня хворі 5 осіб.
"Укрпошта" продовжує приймати і відправляти посилки всередині України і за її межі, незважаючи на оголошений урядом карантин через спалах коронавірусу.
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