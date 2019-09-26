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27 вересня • оновлено в 19:45
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"Укрпошта" підніме ціни: названо остаточну дату подорожчання

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На "Укрпошті" офіційно оголосили, що після нового року почнуть підвищувати тарифи.

Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський на Facebook. Натомість він пообіцяв прискорити доставку і дати можливість відстежувати посилки.

"З нового року буде поступове і вже не таке суттєве підвищення тарифу. Причому в багатьох випадках підвищення тарифу буде супроводжуватися підвищенням якості, швидкості і появою трекінгу", – написав Смілянський.

Раніше повідомлялося, що граничне зростання тарифів на відправку листів, бандеролей та посилок складе 10-12%.

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До цього терміну, за словами керівника, ціна послуг "Укрпошти" мінятися не буде.

"Укрпошта" підніме ціни: названо остаточну дату подорожчання

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 січня 2020 року піднімуться тарифи на відправку листів, бандеролей та посилок. Рішення про це 3 вересня ухвалили на засіданні Національної комісії з питань регулювання зв'язку та інформатизації.

"Укрпошта" припинить доставку пенсій з 1 січня 2020 року, якщо не буде виконана умова надання економічно обґрунтованого або ринкового тарифу з боку уряду та Пенсійного фонду.

Новим керівником "Укрзалізниці" може стати генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

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Тема
Зростання цін в Україні
Особа
Ігор Смілянський
Місце
Україна
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