Укрелектропрофспілка підтримує пріоритетну диспетчеризацію електроенергії ТЕС

Рішення уряду щодо визначення вітчизняного вугілля основним видом палива для вугільних ТЕС та пріоритетність диспетчеризації електроенергії, що на них виробляються, сприятиме виходу енергетики з кризи. Про це йдеться в звернені Профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості України до прем’єр-міністра.

"Використання українського вугілля на ТЕС не лише підтримає шахтарів, а й збереже близько 60 тисяч робочих місць. Це рішення здатне забезпечити умови для досягнення енергетичної незалежності України, оскільки наша держава володіє численними ресурсами енергетичного вугілля", - зазначається в зверненні.

Укрелектропрофспілка вважає вкрай важливим рішення уряду щодо вітчизняного вугілля як основного виду палива для виробництва електроенергії на ТЕС та підтримує також надання їм пріоритетної диспетчеризації.

"З метою закріплення позитивного ефекту від прийнятого рішення, яке має сприяти виходу енергетики, зокрема, вугледобувної галузі із системної кризи, вважаємо за доцільне підтримати також надання вугільним ТЕС пріоритетної диспетчеризації електроенергії, що виробляється на них".

Нагадаємо, раніше в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець представила план Антикризових заходів в енергетиці, серед яких затвердження нового енергобалансу, укладення меморандуму з інвесторами про зниження "зеленого тарифу", зупинення будівництва нових сонячних та вітрових генеруючих потужностей по системі "зеленого" тарифу та перехід на конкурентну систему підтримки (аукціони), реформа системи спецзобов’язань перед виробниками електроенергії.

Пріоритет спалення вугілля став реакцією на перехід підконтрольного Ігорю Коломойському Центренерго на спалення природного газу замість вугілля державних шахт.

23 червня Володимир Зеленський пообіцяв шахтарям під Офісом Президента "розібратись з Центренерго".