"Укрбуд" у центрі уваги: що відомо про гучну справу скандального Микитася

Будівництво об'єктів компанії "Укрбуд Девелопмент" можуть заморозити після арешту ексвласника Максима Микитася, а саму організацію очікують проблеми.

Про це йдеться в статті видання "НВ Бизнес". Журналісти підкреслюють, що блокування об'єктів фірми спровокує мітинги, "яких не було з часів Войцеховського та Еліта-Центру".

Максим Микитась

Один із найбільших київських забудовників, "Укрбуд", знову опинився в центрі уваги. Вищий антикорупційний суд заарештував колишнього власника ключової установи холдингу "Укрбуд Девелопмент" Максима Микитася до 14 листопада з правом внесення застави на суму майже 80 млн грн", – пише видання.

"Поки сім'я підозрюваного збирає гроші, під офісом компанії відбулися дві акції протесту. Все це може негативно вплинути на діяльність одного з найбільших забудовників столиці, представники якого говорять про відновлення активних робіт на майданчиках", – стверджують у ЗМІ.

Максима Микитася відправили до СІЗО за рішенням Вищого антикорупційного суду ввечері 22 жовтня. Там він пробуде щонайменше до 14 листопада, якщо за нього не заплатять 80 млн грн, зазначає видання.

Під час засідання прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомив, що Микитась нібито розмірковував про вбивство свідка й підозрюваного у справі проти нього. Втім, за словами журналістів, його адвокат Павло Козлов всі звинувачення заперечує і додає, що оскаржити це рішення суду неможливо, а сім'я Максима займається пошуком коштів для внесення застави.

"За версією слідства, підконтрольна екснардепу компанія-забудовник у 2000-х роках уклала угоду з Міністерством внутрішніх справ України про будівництво житлового комплексу на території військової частини. В обмін на земельну ділянку Нацгвардія мала отримати на Печерську 50 квартир та 30 паркомісць. Але у 2016-2017 роках Нацгвардія відмовилася від них, погодовшись натомість на 65 квартир на околиці столиці. У САП вважають, що внаслідок цих домовленостей було втрачено держактивів на 81,6 млн грн", – пише видання.

Згодом детективи НАБУ затримали у цій справі генерального директора компанії "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороду, екскомандувача Національної гвардії України Юрія Аллерова та оцінювачку Алісу Грищук. Однак через кілька днів їх відпустили, підкреслюють журналісти.

За даними видання, в "Укрбуд Девелопмент" звинувачення спростовують; її пресслужба стверджує, що розслідування за вказаним фактом проводиться майже два роки й протягом цього періоду застосовувалися слідчі й процесуальні дії, оціночні експертизи. "Водночас компанія всіляко сприяла розслідуванню шляхом надання необхідних документів, добровільної згоди на проведення оглядів, працівники свідчили в якості свідків", – йдеться у повідомленні.

"На початку жовтня Максим Микитась заявив, що продав свою частку в компанії "Укрбуд Девелопмент" і більше не є її власником. Новими очільниками стали маловідомі широкому загалу бізнесмени – Євген Дікін і Василь Польовий з рівними 50-відсотковими частками в статутному капіталі. Польовий – співвласник "Хмільниця Зернотрейд", яке обслуговує кооператив "Садове товариство "Серпень". Дікін – керівник "Білдінг груп плюс", що спеціалізується на оптовій торгівлі лісоматеріалами, будівельними матеріалами та сантехнікою", – пише видання.

Опитані журналістами представники найбільших будівельних фірм "називали дві версії угоди: внутрішні перестановки в "Укрбуді" та її перехід до сфери впливу генерального директора SAGA Development Андрія Вавриша – друга й партнера Андрія Богдана, голови Офісу президента". Водночас сам Вавриш свою причетність до "Укрбуду" спростовує, підкреслюють автори статті.

Згодом під офісом компанії відбулися дві акції протесту. Одну організували інвестори ЖК "Чарівне місто", які вимагали прискорити будівництво, другу – громадські активісти, пишуть журналісти.

"До візитів до нас різного роду професійних активістів ставимося абсолютно спокійно. Ми останніми роками багато чого пережили і всіх цих активістів знаємо в обличчя, як і інші учасники ринку. Інша справа, що деякі з таких візитерів не розуміють до кінця, куди прийшли, і часом навіть не можуть назвати об'єкти, якими ми займаємося", – повідомив виданню генеральний директор компанії "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода.

"Укрбуд" займається реалізацією орієнтовно 26 проєктів. Якщо роботи на всіх цих будмайданчиках будуть зупинені, то це призведе до політичних проблем – тисячі вкладників можуть вийти на акції протесту під стіни мерії, вважають автори статті.

"Арешт Максима Микита негативно позначається на репутації компанії. Інвестори вже не так активно купують квартири в житлових комплексах "Укрбуд Девелопмент". Весь цей скандал погано впливає і на ринок первинної нерухомості загалом", – заявив журналістам керівний партнер консалтингової компанії SV Development Сергій Степенко.

Водночас віцепрезидент Асоціації професійних управителів нерухомістю Анатолій Топал повідомив виданню, що "восени багато хто сподівався на більш високий курс долара, але гривня стабільна". Деякі інвестори "Укрбуду" виставили свої квартири в недобудованих комплексах на продаж і готові надавати знижки, підкреслив він.

"Найімовірніше, корпорація "Укрбуд" стала заручницею передвиборчої гонки. Наступного року відбудуться вибори мери Києва, і багато хто грає проти Віталія Кличка, тому така велика увага приділяється критиці різних житлових комплексів і Шулявського моста", – заявив журналістам керівник великої девелоперської компанії, який побажав залишитися неназваним.

Критикують і інші об'єкти, зазначає видання. "Телеканал "1+1", який контролюється олігархом Ігорем Коломойським, показав уже три сюжети про те, як будівництво найдорожчого в Києві ЖК Linden на вул. Лютеранській псує зовнішній вигляд міста – і відповідальність за це несе столичний градоначальник".

За словами очільників двох інших девелоперських компаній, які також попросили не називати їхні імена, у Максима Микитася не склалися стосунки з новою владою, стверджують журналісти. Під час зустрічі зі ЗМІ президент Володимир Зеленський двічі згадував про колишнього депутата.

Водночас Сергій Степенко розповів виданню, що "девелопер відновить роботи на будівельних майданчиках, банкрутство такої великої компанії нікому не вигідно". Зі свого боку Олег Майборода в коментарі журналістам наголосив, що "на київських майданчиках "Укрбуду" динаміка будівництва поступово повертається до норми, усі борги щодо зарплат погашені, будматеріали й комплектувальні закуповуються в необхідному обсязі, триває залучення робочого персоналу".

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як Антимонопольний комітет України оштрафував дві компанії з орбіти Микита за махінації під час тендерів на будівництво лікарні Амосова та гімназії в Києві.

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