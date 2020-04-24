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24 квітня • оновлено в 12:32
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В Україну завезли на 1200% більше масла, ніж рік тому

1.9т
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Україну завалюють іноземною молочною продукцією. Порівняно із січнем-березнем 2019 рока її імпорт зріс у 2,6 рази і на $22,7 млн перевищив продажі українського молока і масла за кордон.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Асоціації виробників молока.

"У новому році найбільше вражає імпорт масла, який сягнув 2,8 тис. тонн, а зростання в порівнянні з аналогічним періодом минулого року склало 1223%. Захмарні цифри демонструє також і імпорт молока і вершків – 626% (до 2,8 тис. тонн) і казеїну – 427% (до 58 тонн)", – повідомили в асоціації.

Молочна продукція

Молочна продукція

Також Україна нарощує імпорт сиру (він виріс на 152%), сухого і згущеного молока (зростання на 119%), сироватки (на 119%), морозива (на 64,3%), групи кисломолочних продуктів (на 27,9%).

На тлі нарощування ввезення іноземної молочки продажу української продукції за кордон просіли. Найбільше скоротилися продажі масла (на 47,2%), на 39% трапився провал по позиціях молочної сироватки та казеїну.

Також істотного впав експорт українських сирів – на 26,1%, молока та згущених вершків – на 25,3%. Експорт вдалося наростити тільки виробникам морозива – на 12,1%.

"На сьогодні Україна вже має негативне сальдо у торгівлі молочними продуктами, яке складає -$22,7 млн. Всього за три місяці нового року Україна перетворилася на нетто-імпортера молочних продуктів", – підсумували в Асоціації виробників молока.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністерство торгівлі Туреччини на тлі ажіотажу через спалах коронавірусу ввело заборону на експорт лимонів з країни, який буде діяти до 31 серпня 2020 року.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Експорт та імпорт товарів
Місце
Україна
Теги
Імпорт молоко
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Везут, потому что покупают! Италийское масло в супермаркете дешевле и вкуснее нашего, так почему я должен его не покупать? Пусть наши изготовители конкурируют ценой и качеством с импортом! А то обнаглели, продают дороже чем в Европе!
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
это евроассоциация ,детка,а закупают не за гривну.аха-ха-хааа
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Сташинский Богдан, конкуренция это хорошо, а ты продолжай есть пальму за ценой масла)
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Економіка Ринки та компанії

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