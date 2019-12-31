Українцям ввели абонплату на газ: друга платіжка з січня прийде всім

З 1 січня 2020 року українці будуть одержувати платіжки за газ, навіть якщо зовсім не використовували блакитне паливо. Платити доведеться за інфраструктуру. Мовляв, щоб споживач у будь-який момент міг відкрити конфорку і отримати газ, потрібно утримувати трубопровід, обслуговувати цілу мережу.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Розмір абонентської плати буде вважатися індивідуально. Для цього середньомісячне споживання газу в кубометра примножать на базовий коефіцієнт. Сім'ї з плитою та колонкою, які використовують 170 кубометрів газу в рік або 14-15 кубометрів на місяць, щомісячний платіж за доставку не перевищуватиме 16 грн.

"За основу береться обсяг споживання газу протягом" газового року ". Це проміжок часу з початку жовтня до кінця вересня. Сума кубів газу, спожитого за рік, множиться на тариф на доставку. Результат ділиться на 12 рівних платежів, які виплачуються щомісячно протягом року", – пояснили в прес-службі Регіональної газової компанії.

За доставку газу треба буде платити, навіть якщо ви не використовуєте газ в окремі періоди. "У наступному році ваша плата за доставку буде скоригована відповідно до реальних обсягів споживання. Якщо газове обладнання, яке не використовується взагалі, і ви не плануєте цього в майбутньому, то вам варто розглянути можливість від'єднання від газових мереж з пломбуванням", – йдеться в повідомленні .

Раніше OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що ціна на газ для українців цієї зими збільшуватися не буде.

Також Гончарук заявив, що в грудні 2019 року комунальні платежі за опалення в Україні можуть бути знижені на 30% завдяки перерахунку тарифів місцевою владою.

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