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31 грудня • оновлено в 09:41
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Українцям ввели абонплату на газ: друга платіжка з січня прийде всім

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З 1 січня 2020 року українці будуть одержувати платіжки за газ, навіть якщо зовсім не використовували блакитне паливо. Платити доведеться за інфраструктуру. Мовляв, щоб споживач у будь-який момент міг відкрити конфорку і отримати газ, потрібно утримувати трубопровід, обслуговувати цілу мережу.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Розмір абонентської плати буде вважатися індивідуально. Для цього середньомісячне споживання газу в кубометра примножать на базовий коефіцієнт. Сім'ї з плитою та колонкою, які використовують 170 кубометрів газу в рік або 14-15 кубометрів на місяць, щомісячний платіж за доставку не перевищуватиме 16 грн.

Українцям ввели абонплату на газ: коли прийде платіжка

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"За основу береться обсяг споживання газу протягом" газового року ". Це проміжок часу з початку жовтня до кінця вересня. Сума кубів газу, спожитого за рік, множиться на тариф на доставку. Результат ділиться на 12 рівних платежів, які виплачуються щомісячно протягом року", – пояснили в прес-службі Регіональної газової компанії.

За доставку газу треба буде платити, навіть якщо ви не використовуєте газ в окремі періоди. "У наступному році ваша плата за доставку буде скоригована відповідно до реальних обсягів споживання. Якщо газове обладнання, яке не використовується взагалі, і ви не плануєте цього в майбутньому, то вам варто розглянути можливість від'єднання від газових мереж з пломбуванням", – йдеться в повідомленні .

Раніше OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що ціна на газ для українців цієї зими збільшуватися не буде.

Також Гончарук заявив, що в грудні 2019 року комунальні платежі за опалення в Україні можуть бути знижені на 30% завдяки перерахунку тарифів місцевою владою.

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Тема
Ціна на газ
Місце
Україна
Теги
комунальні послуги тарифи газ
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Собственник коммуникаций сдирает бабло с покупателей его товара на содержание своих "труб". Логично. Следующим шагом будет абонплата за содержание э/сетей, водопроводного хозяйства, налог на дороги должны все платить, даже пассажиры маршруток и такси, ремонт сих средств передвижения тоже в счёт налога. Чтобы, когда нужно, любой мог позвонить, вызвать такси и по хорошей дороге поехать к светлому будущему--платить сейчас, всем, заранее...
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Резнік Юрій
Резнік Юрій
Зеленский и К, далеко не лохи. Лохи те, кто верит их обещаниям. Как же, евреи-олигархи потратили миллионы баксов на компанию "Голобородько на лисапете", только для того чтобы повысить зарплаты с пенсиями и снизить тарифы для рагулей! Дурака зебил ищи в зеркале.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
В 14-м году Россия ввела абонплату за газовые сети в Крыму и вспоминается как украинские СМИ злорадствовали по этому поводу, типа оккупанты ещё и не так крымчан гнобить будут в отличие от доброй и демократичной Нэньки. Дорадовались. Если следовать этой логике, то надо вводить абонплату за электрические сети.
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