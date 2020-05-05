Головна Новини
5 травня • оновлено в 18:15
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

Українців зібралися позбавити пільги на електроенергію

14.4т
Читати матеріал російською

В Україні з 1 січня 2021 року пропонують скасувати пільговий тариф для населення на перші 100 кВт-год/місяць електроенергії.

Таку пропозицію розглядають у Національній комісії держрегулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), повідомили "Українські новини" у вівторок, 5 травня. Її в ході засідання комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг озвучив член НКРЕКП Дмитро Коваленко.

Нагадаємо, зараз ціна встановлена ​​на рівні 90 коп. за 1 кВт/год в разі, якщо споживається до 100 кВт/год електроенергії на місяць, і 168 коп. – якщо споживається понад 100 кВт/год.

Тариф на електроенергію

Тариф на електроенергію

Згідно з презентацією НКРЕКП, дане рішення дозволить отримувати додатково 12 млрд гривень на рік.

Крім того, протягом 2-5 років Комісія пропонує скасувати перехресне субсидування і забезпечити адресну допомогу вразливим категоріям споживачів.

Таке рішення дозволить додатково отримати понад 38 млрд гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у зв'язку з карантином вирішили змінити правила надання субсидій для тих, хто має заборгованість із комуналки. Якщо раніше сім'ї мали право на продовження допомоги в разі, якщо у них немає боргу за комунальні послуги більше ніж за два місяці, з 1 травня цю умову пом'якшать до трьох місяців.

В Україні з початку року ціни на газ знизилися на 38%, при цьому тільки за квітень ціну знизили на 15%. Така ж динаміка продовжиться і в травні.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Пільги в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Андрій Довгань
Теми
Пільги в Україні Тарифи ЖКГ і субсидії
Особа
Дмитро Коваленко
Місце
Україна
Теги
Пільги тарифи комунальні послуги НКРЕКП
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
125
6
Смішно
7
Цікаво
135
Сумно
11
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Серега Вий
Серега Вий
На противоположные обоснования-наплевать.Они, ведь,в бюджет ничего не приносят.Даже при пандемии жадность не пропадает.Ненажравшихся пора нажрать
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Звон Владимир
Звон Владимир
С каждым днем все радостнее жить....
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Bodnar Miron
Bodnar Miron
Ахметову end Co потрібно повернути зроблену "благодійність". Це щоб у люмпену не було ілюзій. Так грабують уже майже 30 років, так буде і надалі!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Економіка Ринки та компанії

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 12697.

    Вилікувалися: 1875. Померли: 316.

  • У світі захворіли вже більше 3,6 мільйона осіб, загинули – 252 тисячі.

  • В Україні продовжили карантин до 22 травня, однак послаблення почнуться з 11 травня.

  • Кабмін заявив, що карантин в Україні можуть продовжити після 22 травня.

  • Британія звинуватила Росію в спробах вкрасти інформацію про вакцину від COVID-19.

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги