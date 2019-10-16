Українців захистять від свавілля кредиторів: Зеленський підписав важливий закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №1085-1 про захист споживачів фінансових послуг. Тепер люди, які беруть кредити, будуть більш захищені від нечесних умов.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради. Документ був підтриманий парламентом 20 вересня 2019 року і набуває чинності через три місяці, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Закон передбачає наділення регуляторів фінринку – НБУ, НКЦБФР і Нацкомфінпослуг – повноваженнями застосовувати до фінустанов заходи впливу і штрафувати за порушення прав споживачів.

Крім того, в КУпАП законом включаються норми, що визначають порушення прав споживачів фінансових послуг як склад адміністративного правопорушення.

Також закон зобов'язує прозоро вказувати вартість кредиту. Для всіх фінансових установ-кредитодавців встановлюється єдиний формат розрахунку загальної вартості кредиту та єдина формула розрахунку реальної річної відсоткової ставки, а результати таких розрахунків повинні бути вказані в договорі про споживчий кредит.

Для банків та небанківських фінансових установ вводяться однакові правила в сфері реклами фінансових послуг і надання інформації про них, а також встановлена однакова відповідальність за порушення прав споживачів.

Ухвалення закону про захист прав споживачів фінансових послуг було однією з умов співпраці України з МВФ та іншими міжнародними фінансовими організаціями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні змінюють правила видачі кредитів : суму платежів до копійки будуть повідомляти відразу, а з боржників не можна буде вимагати більше певної суми. Такі правила розробили в Національній комісії фінансових послуг. Мета проекту - захистити споживачів від свавілля кредиторів.

В Україні - бум на кредити "до зарплати". Однак часто гроші в борг дають під 300-500% річних, і дізнатися про це можна тільки після оформлення заявки. OBOZREVATEL розібрався, коли і чому мікрокредити можуть бути небезпечні і яка їхня реальна вартість.

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