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12 жовтня • оновлено в 11:22
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Українців втягують в нову небезпечну схему: продають "повітря" за 2 тисячі

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В Україні шахраї пропонують українцям за 2 тисячі гривень закрити всі кредити в банках. Однак насправді продають боржникам "повітря" – забирають гроші і пропадають.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Так, першими про нову шахрайську схему заявили в Міжбанківської асоціації членів платіжних систем. "Протягом 5-7 годин інформація про вас видаляється з усіх баз. Ви більше нікому не винні", – обіцяє оператор Андрій. Дві тисячі гривень потрібно заплатити нібито "роботодавцю" Андрія. А той вже видалить інформацію з усіх існуючих реєстрів (а їх 4) і навіть реєстру НБУ.

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У кожної організації, яка користується реєстром, є свій персональний номер. Але якщо навіть з усіх реєстрів зникне інформація про боржника, це зовсім нічого не змінить. Як пояснює прес-секретар ПриватБанку Олег Серга, інформація про боржника в будь-якому випадку залишається на його рахунку.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні за 2018 рік тільки за офіційними даними від шахрайства з банківськими картами постраждали більше 105 тис. осіб. І це без урахування тих, хто не став звертатися в правоохоронні органи.

Також у 2018 році в Україні активізувалися так звані шлюбні аферисти. Вони знайомилися зі своїми жертвами в соцмережах, вели романтичні листування і під різними приводами вивуджували у них гроші.

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Тема
шахрайство в Києві
Місце
Україна
Теги
схема обману шахраї
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70rus xxx
70rus xxx
Что с селюков взять,лохи по жизни.
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