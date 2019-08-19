Українців чекають нові тарифи на газ: скільки платитимемо і що відбувається

В Україні вже традиційно восени зростають ціни на валюту, комуналку, бензин. І НБУ, і провідні аналітики ринку впевнені: у другій половині року газ подорожчає не тільки в Україні, а й на світовому ринку. В результаті українці ризикують заплатити більше також за гарячу воду і тепло.

OBOZREVATEL розібрався, як і чому подорожчає блакитне паливо і скільки доведеться платити восени.

Головне:

ціни на газ на світовому ринку опустилися до мінімальної за 13 років позначки;

восени зросте попит на газ, тому й ціни піднімуться, але, найімовірніше, вони все ще будуть меншими, ніж у минулому році;

українці платять за газ за тарифом, який сформований на основі імпортної ціни. Тому ситуація на світовому ринку відображається на бюджетах практично кожної сім'ї.

до кінця року газ за різними оцінками може подорожчати на 10-15%.

Як і чому зміниться ціна на газ в Україні

В Україні у 2019-му лякаючий імпортний паритет (ціни на газ як у Європі) вперше призвів до значного зниження тарифів. Наприклад, кияни в січні платили за куб 8,5 грн, а в серпні – вже 6,1 грн. Ціна впала на 28%!

Чому газ подешевшав:

минула зима була теплою – залишилися запаси в сховищах;

США активно поставляли скраплений природний газ до Європи.

Газ в Україні Pixabay

Що ж трапилося? В Україні тарифи на газ прив'язані до європейських. На нідерландській і німецькій біржах увесь рік спостерігалося рекордне з 2006 року падіння. В результаті і для України блакитне паливо почало обходитися дешевше. Як уже писав OBOZREVATEL, якийсь період український бізнес платив за газ менше, ніж населення. Тобто тариф був вищим за ринкову ціну.

Але поспішати радіти не варто. Попереду зима, а вже з жовтня починається опалювальний сезон. Країни запасаються блакитним паливом, споживання зростає, заразом збільшується і ціна. Так, аналітик Максим Пархоменко вважає, що блакитне паливо виросте в ціні приблизно на 10%. Водночас експерт припускає, що причина такого подорожчання – девальвація гривні. Самі ж енергоресурси у валюті суттєво не зміняться в ціні.

Крім того, поки за оцінками Пархоменка блакитне паливо тільки дешевшає. Вартість одного МВт на майданчику TTF становить 9,48 євро. Під час переведення в українську систему координат – це приблизно 283 грн за 100 кубометрів газу.

Тарифи на газ в Україні

Чому газ подорожчає:

восени зростає попит на блакитне паливо;

гривня девальвує, тому для українців у нацвалюті газ подорожчає.

"До нього потрібно додати вартість транспортування та інші витрати. Реальна ж вартість газу з поставкою в цьому місяці в Україні без урахування ПДВ буде максимально схожа з цінами найближчого хаба в Чехії CZ VTP. Нині вона становить 3600 грн за 1000 кубометрів. Падіння цін на газ на європейських хабах було сформовано раніше за рахунок вкрай високої пропозиції СПГ і трубопровідного газу", – пояснює аналітик.

На Українській енергетичній біржі ще в січні тисяча кубометрів газу продавалася за 9,8 тис. грн, а зараз – за 5,5 тис. Глава біржового комітету Олексій Дубовський прогнозує: ціна буде коливатися від $145 за тис. куб. м у вересні до $215 – у листопаді. "Загалом, європейський ринок перенасичений природним газом. На основі ф'ючерсних цін контрактів на наступний місяць і квартал можна зробити висновок, що різких змін ціни найближчим часом чекати не варто. Серед факторів впливу можна визначити поставки скрапленого газу (LNG) в Європу, що в тому числі залежить від попиту на ресурс у країнах Азії, котирування нафти і, безумовно, погодних умов", – прогнозує експерт.

НБУ також вважає, що ціни відчутно зростуть ближче до зими. В інфляційному звіті йдеться: очікується, що в третьому кварталі цього року ціни на природний газ стабілізуються, а в подальшому будуть помірно зростати. Раніше регулятор озвучував можливу динаміку подорожчання в межах 15%.

Варто зазначити, що в Україні вартість газу насамперед впливає на тарифи на тепло і гарячу воду. Там є чітка залежність – 60-70% у структурах вартості зазначених комунальних послуг займає блакитне паливо. Відповідно, якщо газ дорожчає, ростуть ціни і на опалення, гарячу воду, а якщо дешевшає – навпаки.

Газова війна за Європу

Для Штатів Євросоюз – один із головних ринків збуту зрідженого газу. Тут є два фактори – політичний та економічний. Перший – спроба витіснити Росію з її традиційного ринку. США категорично проти будівництва додаткового газопроводу з Росії до ЄС ("Північний потік-2"), пропонують припинити платити агресору мільярди. "Вони хочуть захисту від Росії, але водночас платять їй мільярди", – розкритикував позицію ЄС в своєму Twitter американський лідер Дональд Трамп.

У той же час своїм газом, впевнені у США, вони поширюють у ЄС "молекули свободи". На сайті американського міністерства енергетики опублікували заяву радника глави відомства Стівена Вінберга, який упевнений: нарощувати поставки газу потрібно для "підтримки енергетичної безпеки союзників США в усьому світі".

"Це дозволяє молекулам американської свободи поширюватися у всьому світі", – наводяться слова Вінберга на сайті міністерства.

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"Це дозволяє молекулам американської свободи поширюватися у всьому світі", – заявили в міністерстві.

Другий фактор – економічні інтереси. Якщо вірити прогнозу розвитку ринку зрідженого газу (Shell LNG Outlook 2019), то зараз 40% фізичних обсягів скрапленого газу – СПГ. А в 2040-му його частка становитиме вже 60%. Фактично скраплений газ поступово порушить монополію трубопровідного палива. І не останню роль у цьому зіграють США.

Трансформація світового ринку газу впливає і на Україну. Вже зараз одна з важливих причин зниження тарифів – американське блакитне паливо в Європі. За чинним правилом українці (побутові споживачі) платять за блакитне паливо за найнижчою з ринкових цін на різних сегментах. Тому, чим менша світова ціна, тим дешевше буде коштувати гаряча вода, опалення та газ в Україні.

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