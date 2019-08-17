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Українців чекає на вихідних новий курс долара: прогноз

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В Україні курс долара 18 серпня може знизитися на різних сегментах ринку з 25,3 до 25,15 грн / $.

Такий прогноз опублікувало видання Мінфін. Котирування готівкового долара будуть в межах: покупка 25,15 - 25,25 грн, продаж 25,35-25,45. Спред по долару складе від 15 до 25 копійок, а в більшості обмінних пунктів він буде знаходиться в межах 20 копійок.

Котирування євро. Крос-курс пари євро / долар на вечір 16 серпня перебуває біля позначки 1,1096 долара за євро.

Міжнародний валютний ринок продовжує сильно морозити і ймовірність коливань пари євро / долар сьогодні на азіатській (нічний для України сесії) - висока. Співвідношення даної пари відбивається і на котируваннях цих валют до гривні.

Українців чекає на вихідних новий курс долара: прогноз

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Тому, як і минулого тижня - власники обмінників будуть в цю суботу з ранку ще коригувати свої цінники під склалося за ніч в Азії співвідношення пари євро / долар.

"Мінфін" прогнозує на 17 і 18 серпня курс євро в обмінниках в межах: прийом 27,906 - 28,017 гривень та продаж 28,128-28,239. Частина обмінників для додаткової підстраховки може закласти в курс покупки / продажу євровалюти ще до 4 7 копійок на євро.

Середній рівень спреда по євро буде перебувати в межах 25 копійок.

Котирування російського рубля. Курс російської валюти в суботу та неділю за нашими розрахунками складе: прийом за 1 рубль на рівні 0,373 - 0,378 гривень і продаж 0,380 - 0,385.

Деякі обмінники ще закладуть до плюс-мінус 0,003- 0,005 гривні на рублі для додаткової підстраховки в залежності від ситуації з попитом і пропозицією по цій валюті в їх регіоні

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку й торгівлі консенсус-прогнозі.

Водночас у грудні американська валюта продаватиметься вже по 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс буде 30,9 грн/$ (у грудні – 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
курс валют долар гривня
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