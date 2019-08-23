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Українці платитимуть абонплату на всю комуналку: в Кабміні назвали ціни

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В Україні встановили максимальний розмір абонентської плати за комуналку. Відповідне рішення Кабмін ухвалив 21 серпня. Суму прив'язали до прожиткового мінімуму, значить, абонплату зможуть збільшувати щонайменше двічі на рік.

Про те, скільки і за що заплатять українці – в матеріалі OBOZREVATEL.

Головне:

  • кожне підприємство може встановити свій розмір абонплати;

  • вартість залежатиме від витрат, однак максимальний розмір не може перевищувати дозволену суму;

  • Кабмін змінив формулу розрахунку абонплати: зараз вона прив'язана до прожиткового мінімуму;

  • в сумі абонентська плата може становити приблизно 100 грн на місяць.

Розмір абонплати змінили

Декілька місяців тому в Україні набула чинності нова редакція головного комунального закону – "Про ЖКП". Серед багатьох нововведень – абонентська плата. Це фіксований платіж, який щомісяця потрібно віддавати за можливість користуватися послугою. Абонплату призначили на все, крім газу (там є окремий закон і окрема реформа) й електроенергії (та ж ситуація).

Українці повинні щомісяця вносити абонплату за воду (гарячу і холодну окремо), опалення і вивезення сміття. Ці гроші, відповідно до закону, мають забезпечувати обслуговування мережі, компенсувати установку лічильників і т. д. Своїм рішення уряд визначив тільки максимальний розмір. Тобто більше зазначених сум стягувати зі споживачів не можна.

Українцям можуть перерахувати комуналку

Українцям можуть перерахувати комуналку

Першу версію проекту розробили ще в минулому році, про що неодноразово писав OBOZREVATEL. Зараз же формулу розрахунку максимальної абонплати змінили. Стосуватиметься це тих, кому постачальник послуги встановив граничний розмір плати.

Отже, в першому варіанті формули Мінрегіонбуд прив'язав абонплату до мінімалки. Нині вона становить 4173 грн. Але після втрутилося Міністерство соціальної політики. Як розповіли у відомстві, там наполягли, що подібні обмеження необхідно фіксувати до прожиткового мінімуму, а не мінімалки. Чиновники домовилися і вже на Кабмін винесли проект із правками.

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В результаті граничний розмір абонентської плати знизили. Отже, формула розрахунку:

2 * ПМ * 2,58 * 0,15 * К, де

  • ПМ – прожитковий мінімуму (нині 1936 грн)

  • 2,58 – середня кількість осіб у сім'ї;

  • 0,15 – середня частка витрат на комуналку від загального доходу сім'ї;

  • К – коефіцієнт (для опалення і води – 0,019, для сміття – 0,009).

Так, абонплата за воду та опалення повинна становити не більше 28,4 грн на місяць, а за сміття – 13,4 грн. За старою ж формулою абонентська плата на опалення, гарячу та холодну воду могла бути 30,6 грн, а на вивезення сміття – 14,5 грн.

"Плата за абонентське обслуговування – сума, яку споживач платить виконавцю комунальної послуги для відшкодування витрат, пов'язаних із укладенням договору, здійсненням розподілу обсягу спожитих послуг між споживачами та стягненням плати за спожиті комунальні послуги", – йдеться в законі.

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У сумі ж абонплата за всі комунальні послуги може становити до 98,6 грн на місяць. Але її можна і не платити, правда, для цього доведеться щонайменше познайомитися зі своїми сусідами.

Коли можна не платити абонентську плату

Буде абонплата чи ні, залежить від форми договору з постачальником. Якщо підписати колективний, то внески постачальнику можна не платити. Якщо цей шанс проігнорувати, то з кожним автоматично підпишуть індивідуальний договір.

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І головна різниця в тому, що за індивідуальним договором доведеться платити абонплату на все, крім електроенергії і газу. Її розмір буде вказано в договорі, і платити доведеться щомісяця, навіть якщо ви взагалі не користувалися комунальною послугою.

Щоб не платити зайвого, насамперед необхідно познайомитися з сусідами. Далі – провести збори і створити ОСББ. В такому випадку з постачальниками можна буде укласти колективний договір і не платити абонентську плату, в розмір якої в тому числі включають витрати на підписання документа з кожним клієнтом.

Абонентська плата на воду і тепло – тільки перший крок. Вже незабаром, відповідно до закону про ринок газу, таке ж нововведення повинно відбуватися і з платіжками за газ. Крім того, влада зобов'язалася розділяти ціни на дві складові (абонплата і вартість самої послуги) в підписаних меморандумах із МВФ. Єдиний спосіб знизити суми в платіжках – об'єднатися, створити ОСББ, провести модернізацію мереж і всього будинку. Це дасть можливість не тільки не платити абонентські платежі, а й скоротити витрати на тепло, освітлення будинку.

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Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Тема
Тарифи ЖКГ і субсидії
Місце
Україна
Теги
комунальні послуги тарифи ЖКХ
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ПЛАТОВ ЯРОСЛАВ
ПЛАТОВ ЯРОСЛАВ
Когда уже этот гройсман на уй пойдет ?
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Ильичев Андрей
Ильичев Андрей
Пару дней назад тут статья была, там написано: "украинец от русского отличается тем, что не терпит, как русский, выходит на майдан..." И не раб короче. А всякие шапиро и прочие поддакивали )))
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васильевич василий
васильевич василий
ХоХ лов куярят по формуле
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