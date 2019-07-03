Українці можуть платити за комуналку удвічі менше: інструкція

В Україні після ухвалення закону "Про ЖКХ", введення абонентської плати і нових можливостей для відключення комуналки за борги для багатьох сімей питання економії стало руба.

І хоча на кінцеві тарифи прості споживачі вплинути не можуть, суми у платіжках можна легко скоротити щонайменше у 1,5 рази.

OBOZREVATEL з'ясував, як і що може дозволити платити за комуналку менше.

Електроенергія: лампочки і лічильник

Двозонний лічильник

Скільки коштує: 2-2,5 тис. грн;

Скільки можна економити: 50% у нічний час;

Кому варто встановлювати: при споживанні від 300 кВт×год на місяць;

Як швидко окупиться: рік-півтора.

Двозонний лічильник Dengi.ua

В Україні навіть після запуску ринку електроенергії вночі можна платити за "струм" удвічі менше. Для цього доведеться купити і встановити двозонний лічильник. Його особливість полягає в тому, що електроенергію, яка витрачається з 23 до 7 ранку, він рахує за іншим тарифом.

Наприклад, якщо сім'я, що за місяць витрачає 300 кВт×год, встановить двозонний лічильник, половину всієї електроенергії споживатиме в "нічний" час, то за місяць економія може скласти 126 грн. А якщо працюють електричний бойлер, опалення або кондиціонер × то за місяць можна витратити близько 600 кВт×год, а економія складе уже 252 грн.

Окупатися сам лічильник буде близько року за умови стабільних тарифів. Однак, найімовірніше, електроенергія для українців дорожчатиме, а терміни окупності × зменшуватимуться.

Енергоефективні лампочки

Скільки коштує: близько 300 грн на всю квартиру

Скільки можна економити: 83% електроенергії, яка використовується на освітлення

Кому варто встановлювати: у приміщеннях, де часто горить світло

Як швидко окупиться: менше року

Енергоефективні лампи greenbelarus.info

Припустимо, що в будинку щодня 4 години працюють 6 лампочок (кімнати, кухня, коридор, санвузол) потужністю 95 Вт. За місяць тільки на освітлення квартири доведеться витратити 68,4 кВт електроенергії. За наявного тарифу це близько 88 грн. А за рік — понад 1058 грн. Якщо кожну лампочку замінити на енергоефективну, доведеться витратити приблизно 354 грн. За ці гроші можна купити led лампи потужністю 12 Вт, які, як заявляють виробники, відповідають потужності лампи розжарювання у 100 Вт.

Отже, якщо замість звичайних лампочок використовувати енергоефективні, то за місяць можна намотати всього лише 8,6 кВт електроенергії. За такий обсяг "струму" доведеться заплатити вже менше 12 грн на місяць або менше 133 грн на рік. Відповідно, за рік покупка не просто окупитися, але і дозволить заощадити 570 грн.

Опалення — економія до 50%

Комплекс заходів з утеплення будинку

Скільки коштує: близько 3-5 млн на багатоповерхівку

Скільки можна економити: залежно від стану будинку

Кому варто впроваджувати: всім

Як швидко окупиться: 3-5 років

Для прикладу розрахуємо, скільки коштує опалення квартири в невтепленому будинку. Для цього візьмемо чинний норматив споживання, затверджений урядом. Це 0,0431 Гкал на один квадратний метр. У Києві така кількість енергії коштуватиме приблизно 58 грн. Варто зазначити, що вартість опалення одного квадратного метра у кожного будинку різна. У столиці в більшості багатоповерхівок встановили теплові лічильники, тому платять стільки, скільки намотали. Будинок можна вважати енергоефективним, якщо вартість опалення одного кв. м менша за 10 грн.

Таким чином, відповідно до стандарту і без економії опалення квартири площею 40 кв. м може коштувати 2337 грн. При цьому за опалення такої самої квартири, але в енергоефективному будинку, доведеться заплатити близько 400 грн, тобто в кілька разів менше.

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Щоправда, заощаджувати на опаленні складно. Утеплювати окремі квартири не можна, та й значного результату це не дасть. А для утеплення всього будинку по-перше треба провести енергоаудит, а по-друге — знайти кілька мільйонів гривень.

Причина значної різниці у платіжках — величезні втрати тепла. За даними Державного агентства енергоефективності, через неутеплені стіни, дах, підвал, вікна і двері може втрачатися близько 40% тепла. А в окремих випадках втрати доходять до 80%.

"Найдоступніший варіант, який може вибрати кожен — утеплити вікна поролоновими смужками, підтягнути дверні петлі і додатково оббити самі двері, задути монтажною піною місця виходу і входу труб із будинку. Вікна з подвійним або потрійним склінням в кілька разів зменшують втрати тепла. Щільні штори допомагають утримувати тепло у будинку, але заважають надходженню тепла з радіаторів", — пояснюють в агентстві.

Зберегти тепло допоможе і товстий килим. Але всі перераховані методи — лікування наслідків, а не самої причини. Кардинально змінити ситуацію допоможе тільки термомодернізація всього будинку. Шаром утеплювача необхідно обшити стіни, фундамент, дах, підвал. У підвалі має стояти індивідуальний тепловий пункт із погодним регулюванням. Він скорочуватиме подачу тепла, коли на вулиці відносно тепла погода.

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